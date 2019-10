Zemanův binec? Generál, včera vyznamenaný, se ohradil proti prezidentovi

Prezident Zeman začal svůj projev slovy o zbytečnosti rozdělení řádů do tříd. „Necítím se být kompetentní, abych rozhodoval o stupni vyznamenání, a za druhé, jak ukazuje příklad pana generála, ty nižší třídy mohou být vnímány poněkud ponižujícím způsobem,“ prohlásil Zeman s tím, že radši uděluje vždy nejvyšší stupeň každého řádu.

Zeman svá slova doprovodil příkladem generála Emila Bočka, který nedávno oslavil 96. narozeniny. „Ale ještě předtím ke mně přišel a říkal, pane prezidente, já mám Řád Bílého lva, ale III. třídy. A proč mám III. třídu? Já jsem tuto námitku uznal a říkal jsem, pane generále, zvu vás opět do Vladislavského sálu a tentokrát to bude I. třída,“ řekl prezident.

A právě tato formulace generála Bočka velmi nazlobila a válečný veterán Zemanova slova vyvrací. „Já že jsem si řekl o řád? To je úplný nesmysl,“ řekl Emil Boček v telefonickém rozhovoru s Deníkem N. Podle deníku se ale více k věci nechtěl vyjadřovat, protože se cítí unavený.

Další odpovědi ale přinesl Bočkův ošetřovatel. „Znáte pana generála. Nikdy si o nic neřekl, byli jsme překvapeni, že to takto prezident interpretoval. Není to pravda. To by mu nedovolila jeho hrdost. Jen se prezidenta zeptal, zda pokládá za správné to, jak s vyznamenáními pracuje. Ale nikoliv, že by si řekl o první třídu řádu,“ řekl pečovatel s tím, že se Boček opravdu jen zajímal, podle jakých kritérií Zeman vyznamenání uděluje.

Podle ošetřovatele tím nejspíše narážel na fakt, že on sám měl řád III. třídy, ačkoliv zasáhl do desítek leteckých bojů za 2. světové války, zatímco nenasazený veterán Alois Dubec dostal od Zemana řád II. stupně.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na otázky redaktorů Deníku N odpověděl, že prezident v projevu nic takového nenaznačoval. „Pan prezident v projevu neřekl, že si pan generál Boček o vyznamenání řekl,“ odepsal stručně Ovčáček.

