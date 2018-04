Zimola: Je možné, že už v sobotu jednání s ANO odpískáme

Zatímco debata o programových shodách a rozporech mezi ANO a ČSSD poměrně pokročila, v personální rovině spory přetrvávají. Sociální demokraté trvají na tom, aby se trestně stíhaný politik Andrej Babiš buď vzdal postu premiéra, nebo sociálním demokratům přenechal ministerstvo vnitra či resort financí. Prezident Zeman má podle Hamáčka na tento požadavek názor, ale předseda ČSSD ho nechtěl médiím tlumočit.

„My jsme dnes informovali pana prezidenta i o tom, že v sobotu nás čeká sjezd, na kterém jsme povinni oznámit delegátům sjezdu výsledky našeho vyjednávání, a že je docela možné, pokud se nezmění ten status ze strany ANO a pana Babiše, že budeme sjezdu předkládat i variantu ukončení jednání,“ doplnil svého stranického šéfa Jiří Zimola. Pan prezident to prý vzal na vědomí.

ANO by zkrátka mělo mít na paměti, že to, co hnutí ANO nabízí sociální demokracii dnes, nemusí stačit. „My čekáme na to, s čím přijdou,“ podotkl směrem k hnutí ANO Hamáček s tím, že další odklady jednání mezi ANO a ČSSD považuje strana za nežádoucí.

Sociální demokraté prý také trvají na tom, aby strana získala pět křesel ve vládě, a bude na Andreji Babišovi a hnutí ANO, jak se k tomuto požadavku postaví. Podle toho, jak budou jednání probíhat dál, dojde postupem času i na další schůzku prezidenta s vedením ČSSD.

