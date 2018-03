Zimola poslal z rádia vzkaz poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Líbit se mu asi nebude

Sociální demokraté chtějí po Andreji Babišovi písemný slib, že je v případě společné vlády nebude ve Sněmovně přehlasovávat s jinými stranami. Babiš to ale odmítá. Bude to překážka v dalších jednáních? A jak se sociálním demokratům líbí odvolávání jejich nominantů z čelních postů ve státních firmách a institucích? Na to odpovídal první místopředseda ČSSD Jiří Zimola v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Hned v úvodu Jiří Zimola sdělil, že ČSSD vede intenzivní jednání s hnutím ANO, hlavně co se týká společných programových průniků, to, že je premiér v demisi Andrej Babiš trestně stíhaný a údajně evidovaný v seznamech spolupracovníku StB, prý není tím, co je teď prioritní. „Delegáti našeho sjezdu nám dali možnost vyjednávat o případné vládě, co vyjednáme, jim předložíme a posléze i celé členské základně. Programové priority jsou pro nás zásadní pro funkční vládu na další čtyři roky,“ řekl Zimola a dodal, že stále platí to, že kauzy spojené s Andrejem Babišem jsou stále vnímány jako problém a ještě na ně přijde řada.

To, že Zeman pověřil Andreje Babiše i podruhé sestavováním vlády a podruhé ho chce jmenovat premiérem, prý Jiří Zimola respektuje. „Vycházím z mediálních prohlášení pana prezidenta, Babiš si je tímto slibem jist a my z toho vycházíme,“ dodal. To, že Andrej Babiš odmítl ČSSD dát písemný slib, že je v případě společné vlády nebude ve Sněmovně přehlasovávat s jinými stranami, je podle Zimoly pouze zbrklé vyjádření. „Věřím, že to vezme zpátky, že to bylo zbrklé a uzná, že náš požadavek je správný,“ uvedl a dodal, že vzájemné jednání vnímá jako velmi konstruktivní. „Ze strany ANO je cítit snaha a ochota,“ upřesnil.

Paralelní jednání ANO s hnutím SPD vnímá prý jako logické. „ANO má politickou odpovědnost vést tato jednání, která mohou přispět ke jmenování vlády s důvěrou. Pro ČSSD existují dvě varianty, odchod do opozice, nebo přímá účast ve vládě,“ připomněl. Dále zmínil, že se sociálním demokratům příliš nelíbí odvolávání jejich nominantů z čelných postů ve státních firmách a institucích. „Nesouhlasíme s tím hlavně proto, že je to pokus o porušování služebního zákona, který byl pracně schválen. Jde o destrukci fungující státní správy, toto je možné, pouze pokud se odborník dopustí pochybení,“ uvedl Zimola a dodal, že nelze, aby šlo o politické vyhazovy bez zdůvodnění.

Zatím se prý s ANO ale ještě nedostali na personální záležitosti a Zimola nechce ani komentovat, jaké resorty by ČSSD chtěla do své správy. „Nechci se bavit o tom, co je pouze hypotetické, po volebním debaklu se chceme hlavně pokusit prosadit základní levicové body a priority,“ řekl. Jestli o výsledku jednání rozhodnou členové ve vnitrostranickém referendu, nechce ještě garantovat. „Nechci se k tomu zavazovat, ale chtěl bych, abychom se o to v tak zásadní záležitosti určitě pokusili. Nebudu couvat ze žádné přímé vnitrostranické demokracie,“ ujišťoval.

Vedení ANO ve středu po ČSSD požadovalo záruku, že by všech patnáct sociálnědemokratických poslanců případnou vládu podpořilo. „Pokud bude spolupráce s hnutím ANO potvrzena, neumím si představit, že by některý z poslanců nebyl nakonec vůči straně loajální,“ reagoval Zimola. Jenže například Bohuslav Sobotka v nedávném rozhovoru prohlásil, že bude hlasovat proti takové vládní spolupráci. „Respektuji právo vyjádřit názor ve vnitrostranickém hlasování, ale až bude přijato většinové usnesení, musí být respektováno,“ zdůraznil.

Sobotka také prohlásil, že pro ČSSD by bylo nejlepší zůstat v opozici, aby strana zregenerovala a nabrala zpět sílu. „V tom mu dávám za pravdu, ale musím se ptát, kdo nás do té situace přivedl? Nebyl to náhodou Sobotka, kdo dovedl stranu na hranici politické propasti?“ ptal se a dodal, že se s Hamáčkem pokouší stranu restartovat a je více než pokrytecké, že někdo takový jim vzkazuje, co by měli dělat. „Sám to mohl dělat celé funkční období,“ uzavřel.

