Zisky obchodníků a bída českých zemědělců. Poslankyni chodí alarmující věci. Kolikrát nezbývá, než zasít řepku

„Své postavení zneužívají, vůči domácím dodavatelům dělají diskriminační politiku a zisky si na jejich úkor zvyšují zcela bezuzdně. To musí přestat. Kéž by to šlo dohodou. Kéž by se u nás chovali třeba jako v Německu – všechno by bylo v pořádku,“ komentuje poslankyně Margit Balaštíková (ANO) chování zahraničních řetězců v Česku. „Lidé nám posílají alarmující fotky z regálů velkých řetězců, kdy je třeba vepřové z Německa za polovinu oproti stejnému masu z Česka. Proč, když český řezník dostává 40 korun za kilo, stojí jeho maso 150 korun? O jiných druzích sortimentu ani nemluvím,“ doplňuje.

Téma migrace se začíná objevovat opět v české předvolební kampani. Mluví o ní například premiér a předseda hnutí Andrej Babiš, který ve svých vyjádřeních kritizuje Piráty za podle něj jejich vstřícný přístup v této problematice. Jak ji vidí poslankyně hnutí ANO za Zlínský kraj Margit Balaštíková? „Migrace, která v posledních letech nabírá rozměry exodu, je vážná věc. První, kdo je ohrožený, je ten, kdo opouští domov a vydává se do neznáma, riskuje život, zdraví, všechno. To je velký problém, především lidsky, sociálně humanitárně, ale i ekonomicky a politicky a nemá jednoduché řešení,“ konstatuje.

Neřešená migrace je zdvižený prst pro Evropu

„Riziko je i v cílových zemích, to si rozhodně uvědomme. Evropa je možná bohatší než některé části Afriky a další regiony, ale na řešení tohoto problému nestačí. Jasná otázka pro mne tedy je, co udělat, aby lidé necítili potřebu opouštět své domovy, aby nebyli ze svých zemí vyháněni, a nemuseli se vrhat do takového dobrodružství. Rétorika typu „laissez-faire“, tedy nechte to plynout, přijímejme migranty, pomáhejme jim, je levná, ale nic neřeší. Tato neřešená migrace je zdviženým prstem pro Evropu,“ zdůrazňuje.

Margit Balaštíková je v Poslanecké sněmovně mimojiné i členkou zemědělského výboru a tématu zemědělství se hodně věnuje. Zvláště podpoře českých potravin. Ale dá se říci, že většina českých politických stran alespoň dle svých vyjádření chce, aby se v Česku prodávalo více českých a regionálních potravin. Chtějí toho však dosáhnout jiným způsobem než direktivním nařízením zákona. Což je ovšem otázka, jestli je to správná a dostačující cesta, nebo slepá ulička. „Teoreticky existuje jedna taková cesta: Když se v celé Evropě zruší dotace, když se veškerá zemědělská produkce bude obchodovat za reálné, nedotované ceny, vycházející z výrobních nákladů, bude všechno v pořádku. Myslím, že by na našem trhu byla okamžitě výrazná převaha domácí produkce. Zároveň je mi jasné, že je to utopie,“ upozorňuje.

„Dobře – pojďme reálnou cestou: Zajistěme, aby v celé Evropě byly zemědělské dotace jednotné, aby se do nich nemíchaly různé národní podpory a subvence, kde pochopitelně silné ekonomiky dotují víc, jejich potraviny jsou pak levnější a vytlačují naše výrobce z našeho trhu. To považuji za reálný cíl, protože v Evropě tyto zásady platí, všichni je uznávají, ale nedodržují se. Raději se donekonečna řeší nějaké střety zájmů, ale jak může Francouz vyvážet do Česka brambory za korunu kilo, to nikoho v Bruselu nezajímá,“ všímá si.

I když mnoho lidí má dobrý úmysl české potravináře podporovat, je pro něj snadné se na tomto trhu pohledem laika zorientovat? „Není, ale podporuji platformu, která to velice usnadní každému spotřebiteli. Budou zveřejňovat výkupní ceny zemědělské produkce, takže uvidíte, za kolik nakupují řetězce od českých zemědělců a za kolik potom prodávají. Lidé nám už nyní posílají alarmující fotky z regálů velkých řetězců, kdy je třeba vepřové z Německa za polovinu oproti stejnému masu z Česka. Proč, když český řezník dostává 40 korun za kilo, stojí jeho maso 150 korun? O jiných druzích sortimentu ani nemluvím,“ uvádí poslankyně.

Velké řetězce své postavení zneužívají, vůči domácím dodavatelům dělají diskriminační politiku

Není hlavním problémem skutečnost, že zahraniční řetězce mají osmdesátiprocentní podíl na trhu a jejich preference jsou jiné než podpora českých a regionálních potravin? „Podíl na trhu není ten problém. Nakupování na jednom místě je pohodlné, snadno se tam parkuje, nevylévejme s vaničkou dítě. Preference bych také nekritizovala, chtějí vydělávat, a to jim také nikdo nebere. Jenže své postavení zneužívají, vůči domácím dodavatelům dělají diskriminační politiku a zisky si na jejich úkor zvyšují zcela bezuzdně. To musí přestat. Kéž by to šlo dohodou. Kéž by se u nás chovali třeba jako v Německu – všechno by bylo v pořádku,“ vysvětlila.

„Je velkou chybou, že si lidé neověřují informace a šíří hoaxy. Novináři zvláště. Pokud by tak činili, nemohla by být řepka trnem v oku většiny obyvatel. Řepka je velmi výjimečná zemědělská plodina,“ napsala Margit Balaštíková na facebooku. Jak to tedy s řepkou je? „Zastala jsem se zemědělců, kterým někdy nic jiného nezbývá než zasít řepku. Kdyby měli jistotu, že řetězce odeberou jejich mrkev, kapustu, zelí, brambory, že dostanou cenu, která pokryje jejich náklady a nechá jim přiměřený zisk, nešli by na řepku v tom množství, ve kterém to vidíme dnes,“ konstatuje.

„Jenomže to, co se v odbytu zemědělské produkce děje, to dohání naše zemědělce na okraj úpadku – pak je řepka jednou z posledních záchran. Nicméně plodina to škodlivá pro půdu a ovzduší není. Naopak, a to ví každý agronom se selským rozumem,“ doplňuje.

PL.cz se poslankyně ze Zlínského kraje zeptaly i na nedávnou kauzu Dominika Feriho a jeho nevhodného chování k ženám. Co nám ukázala? „Je to politováníhodná věc. Informace jsou to závažné. Pan poslanec měl okamžitě rezignovat, což je ve své podstatě korektní a dál mě to moc nezajímá. Bude se to zřejmě vyšetřovat, tak uvidíme, ale politiku bych z toho nedělala,“ prozrazuje. „To ovšem velmi důležité, co při této kauze vyplynulo na povrch, je, jak je z hlediska právního nahlíženo na znásilnění se všemi důsledky, které z toho plynou. Toto je potřeba řešit, proto jsem podepsala výzvu za řešení tohoto problému,“ uvádí.

Opozice: Nedovedou se projevit jako státníci s nějakou mírou zodpovědnosti

Před několika dny jsme byli svědky v Poslanecké sněmovně vyslovování nedůvěry vládě. Jaký smysl měl tento pokus čtyři měsíce před volbami? „Celé tři roky se této vládě vyčítalo, že se opírá o hlasy komunistů. Ukázalo se ale, že tak pevné to spojení vlády s komunisty zase nebylo. Naopak opozice tady dělala přesně to, co jim komunisté naordinovali. Oni dali popud k tomuto hlasování a oni pak celé zbývající opozici vzali vítr z plachet. Vůbec nepochopili, co dnes lidi zajímá, jak těžké období má tato země za sebou a jak naléhavé jsou úkoly do budoucna. Nedovedou se projevit jako státníci s nějakou mírou zodpovědnosti. Jediné, na čem se opozice dokázala sjednotit, bylo toto. Veřejnost tím ale moc nezaujali,“ myslí si.

Komunisté však záhy oznámili, že při hlasování opustí sál, takže bylo jasné, že vyslovení nedůvěry vládě se nepodaří. Přesto dlouhé hodiny poté zaznívaly Poslaneckou sněmovnou projevy, poslanci řečnili a řečnili. K čemu? Kdo to poslouchal? „Proslovy to byly plamenné a byly jednoznačně určené partajním sekretariátům a skalním voličům opozičních stran. Jiný význam to nemělo – stálo nás to jeden pracovní den, který jsme mohli věnovat zákonům. V Parlamentu jich leží hodně,“ objasňuje na závěr Margit Balaštíková.



