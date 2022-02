Život jde dál, pandemie ho nezastaví. Ve Španělsku už berou covid jako „horečku letních nocí“

reklama

"Je to tady hodně volné, už máme omezení dost a hlavně, nikdo se v tom už nevyzná. Zahraniční turisté se vracejí, což je moc dobře," říká Luis, číšník jedné z restaurací v centru turisticky vyhlášeného městečka Ronda. Jsme v zimě uprostřed horkokrevné Andalusie.

Stupidity bylo dost

Jedna z kolébek moderních býčích zápasů, kde žije kolem pětatřiceti tisíc obyvatel, vypadá jako špatně rozříznutý koláč. Ronda se totiž rozkládá na obou krajích soutěsky nad řekou Guadalevín, které spojuje majestátní Nový most. Do malebného kouta Španělska proto normálně proudí davy turistů.

"V roce 2020 byla mrtvá sezóna a měli jsme většinu měsíců zavřeno. Loni sem začali znovu jezdit návštěvníci a v srpnu jsme byli plní. Ale byli to hlavně místní, Španělé. Počty cizinců však stále rostou a začíná se to vyrovnávat. Pandemické restrikce se rozvolňují. Lidem schází cestování, takže očekávám skvělý rok," pochvaluje si situaci Jaime, manažer levného hotelu Doňa Carmen. Ten sídlí také v centru a navíc kousek od nádraží. Hlavní ulicí se prochází davy lidí. Nutno říct, že mnoho z nich nosí roušku.

Mladíka v brýlích štvou hlavně vládní omezení, která postrádají logiku. "Dřív byli lidé, co si šli zaběhat anebo jeli na kole, některými vyzýváni, aby si nasadili roušku. Prostě stupidita. Lidé, co prodělali nemoc Covid-19 jsou ihned vyzýváni k očkování. Další stupidita," dodává, přičemž nechce ani vidět covid pasy. "Každý by je měl předložit při vstupu do restaurace či hotelu, ale nikdo to nedělá. Každý na to kašle, tak proč bych s tím měl lidi prudit," dodává s tím, že ve Španělsku a jeho nejlidnatějším a druhém největším autonomním společenství Andalusii je proočkovanost obyvatelstva vysoká.

"Táta dostal omikron. Týden byl hospistalizován v nemocnici a pak, když doktorovi řekl, že už mu je dobře, ho hned pustili. Pochopte, jsem rád, že je táta doma, ale zmíněná praxe mě udivuje," vysvětluje Jaime. Nejen podle něj vládnou ve Španělsku hlavně obavy z omikronu, jinak strach z pandemie opadá jako mořská hladina v době odlivu, ale média, protože je pro ně covidová situace z hlediska čtenosti a sledovanosti pořád výhodná, prý stále udržují "pandemické status quo".

Do hor, do města

V horách kolem Malagy je sice zima, ale pro Středoevropana tam vládne celkem snesitelné jarní počasí. Když občas vysvitne sluníčko, připomíná to "stroboskopy léta". Na španělské poměry od Ronda nedaleká Královská cesta, tedy Caminito del Rey, a ráj sportovních lezců u vesnice El Chorro, jsou za "blikání zmíněných stroboskopů" plné cyklistů a horolezců. "Zažil jsem dvě mrtvé sezóny. Minulý rok se to začalo docela vzmáhat, ale uživí se z nás jen málo. Lidé prostě podvědomě cítí určité obavy, což je podle mě vedlejší účinek pandemie, a nějaké delší, třeba tří a vícedenní, túry odmítají," sdělí horský průvodce Jenda. Je z Čech, ale tady už žije několik let. Před pandemií měl práce dost. Nyní, když se milovníci hor a přírody do míst postupně vrací, mají práci nejdříve místní a zavedení průvodci, a až pak ti ostatní.

"Je to nanic. Dřív se u tohohle stánku pořádaly mejdany skoro až do rána, teď jakoby lidi ztratili smysl pro pospolitost. Dají si jedno pivo a jdou nebo jedou dál. Zůstávají uzavření ve svých skupinách. To je hodně špatná vizitka koronakrize," říká malíř Juan, který u stánku před nádražím, jenž je obklopen stolky a židličkami, vždy prodal nějaký obrázek přírody. Nyní prý už dlouho nic.

"Život jde dál, pandemie ho nezastaví. Navíc tady vcházíte do muzea nesmrtelného génia a otce kubismu," rozplývá se hlídač, jakoby to měl naučené. V Malaze se totiž narodil Pablo Piccaso a díky otázce ohledně pandemie vcházím za ozvěny výše zmíněné repliky do jeho muzea." Ostatně světoznámý malíř byl pacifistou, nikdy nebojoval a za druhé světové války po okupaci Paříže německými nacisty, kteří jeho styl nesnášeli, se zavřel do ateliéru a dál tvořil. Po té válce vstoupil do Francouzské komunistické strany, ale když podle svého vytvořil portrét Stalina, pěkně si to od komunistů slíznul.

V přístavním městě Malaga je turistů habaděj. Mluví se tady německy, polsky, anglicky i česky. Z mnoha zmíněných zemí sem totiž v současnosti létají nízkonákladové aerolinie za ceny více než přívětivé. Jedna z nevýhod pandemického cestování je "technologická totalita", která všechny nutí k pořízení chytrého mobilu. Hledat dnes i v půlmilionovém městě, jako je Malaga, internet café anebo jen počítač k pronajmutí je během na dlouho trať a zkouškou nervů. Když člověk nakonec v jakési sámošce na předměstí počítač najde, vyplnění a vytištění příjezdového formuláře je pak už otázkou několika minut.

„Situace je mnohem lepší, než byla před rokem... Nastal čas, abychom se k nemoci covid-19 přestali chovat jako k pandemii, je zjevné, že se to vyvíjí směrem k endemickému výskytu," oznámil novou strategii nedávno španělský premiér Pedro Sánchez. Pandemická opatření by tedy měla ještě více ustoupit běžnému životu. Od začátku pandemie na jaře roku 2020 si sice Španělsko zažilo již, včetně té současné "omikronové", šest vln nákazy, ale od jara 2021 jsou v zemi uplatňovány v porovnání s většinou Evropy jen mírné restrikce.

