Zkušený Petr Nečas týden před volbami: Rozhodnou emoce v posledních 48 hodinách. Kdyby byl premiérem teď, tak by omdléval

V první hodině Partie Terezie Tománkové u jednoho stolu zasedli Petr Nečas, Cyril Svoboda a Jan Kavan. Měl přijít i Miroslav Kalousek, ale ten se podle moderátorky nakonec omluvil ze zdravotních důvodů.

„Jako v každých volbách se hraje o budoucnost naší země. Nejen na 4 roky, ale na delší období. Evropa i svět se potýkají s řadou zásadních změn a ten, kdo bude vládnout, bude mít velkou odpovědnost,“ poznamenal hned na úvod Nečas s tím, že příští vláda bude mít velkou odpovědnost v tom, jak těmito změnami Česko provede.

Kavan dal Nečasovi za pravdu. A upozornil ještě na jednu věc. „Tyto volby jsou neodhadnutelné, alespoň pro mě,“ dal najevo, že si netroufá odhadnout, jak dopadnou. Vnímá, že se liší přístup politických stran, jak řešit období postcovidové.

Cyril Svoboda rýpl do koalice SPOLU. „Já jsem teď byl v Mali, tam se potýkají s terorismem, tam leželi lidé na ulici. Tam jde o všechno. My tady říkáme, že jde o všechno, a to relativizuji. Taky si myslím, že se mnohem víc moralizuje v tom smyslu, že když nevolíš mě, jsi nemravný, jsi špatný. A kdo volí mě, tak je v pořádku,“ pravil Svoboda. Česko je podle něj bezpečnou zemí a proto se víc moralizuje, než aby se řešila nějaká zásadní témata.

Když dostal znovu slovo Nečas, konstatoval, že jako loajální člen koalici SPOLU, tedy koalici ODS, lidovců a TOP 09, drží palce. Rozhodně nesouhlasí s prezidentem Milošem Zemanem, že jde o podvod na voličích. „Rozhodně to není podvod. Kdyby to byl podvod, tak by to zákon neumožňoval. Navíc to není první taková předvolební koalice,“ zdůraznil.

„Podvod by to byl, kdyby se ty strany spojily jen účelově, aby se dostaly do Sněmovny, a pak by se to rozprchlo. Ale nemám důvody si myslet, že strany této koalice nebudou postupovat společně jak před volbami, tak po volbách,“ podotkl.

Pánové se shodli, že voliči nepochybně budou kroužkovat. Moderátorka se zeptala, zda půjde o kroužkovací válku. To však její hosté odmítli.

Poté položila na stůl průzkum agentury STEM, podle kterého by hnutí ANO mělo 27 procent. Koalice SPOLU by získala 21 procent, Piráti a Starostové by podle průzkumu STEM získali 17 procent. Okamurova SPD 12 procent, komunisté 6 procent a Přísaha 6 procent. ČSSD už by zůstala mimo Sněmovnu se 4 procenty.

Nečas poukázal na to, že o reálném výsledku voleb a o příští vládě nerozhodnou velké strany, nýbrž strany malé. Podle Svobody se budou voliči rozhodovat podle toho, kdo bude premiérem. Ani Nečas, ani Svoboda nechtěli výsledky voleb odhadovat.

Odhadovat výsledek voleb nechtěl ani Kavan; konečný výsledek voleb podle něj mohou ovlivnit demagogie i dezinformace. „Rozhodují demagogie, dezinformace a způsob prezentování. Všiml jsem si, že i ti, kteří bojují proti dezinformacím, tak je sami hlásají, a to za úroveň přijatelnosti,“ prohlásil Kavan. Jeden tip ale nakonec vyslovil. „Ale já osobně v tuto chvíli obavy z vlády ANO a ODS nesdílím. Já si myslím, že ta vládní konstelace bude poněkud odlišná,“ konstatoval.

Koalice ANO a ODS není reálná ani podle Nečase. „Nezdá se mi to reálné. V podstatě bych to vyloučil. Já si myslím, že je to umělý mediální příběh, který se prostě vykládá. Ne nadarmo se tu připomíná ten příklad z roku 2017, kdy ANO a ODS mohly vytvořit většinovou vládu, měly by, tuším, 103 mandátů, ale nestalo se tak,“ pravil Nečas.

„Volby budou rozhodovat čisté emoce. Posledních 48 hodin před volbami i během voleb. I přímo za plentou. Lidé tam půjdou se třemi lístky, ale komu to dají, se rozhodnou až tam. Takto otevřený a nepředvídatelný výsledek voleb jsme tu ještě neměli,“ rozvedl svou myšlenku bývalý předseda ODS.

S Cyrilem Svobodou se shodli, že volby ovlivní i počasí. Svoboda popsal jednu svou zkušenost z prezidentské volby: „Já jsem slyšel paní, která říkala: ‚Já jsem volila Miloše Zemana, protože mi ho přišlo líto. Ten útok druhé strany zašel příliš daleko‘,“ zaznělo podle Svobody od paní.

Kavan konstatoval, že volby mohou ovlivnit i dezinformace o íránské kauze, kde Piráti a Starostové tvrdili, že íránský velvyslanec kšeftoval s vízy a výsledek byl ten, že do Česka přišlo na 400 Íránců, kteří tady zůstali a dělali problémy. „Tenhle případ já znám zblízka, protože se v něm angažovala česko-slovensko-íránská komora, které předsedám, a šlo o podnikatelská víza. Ale pan Rakušan o tom mluvil v televizi velmi přesvědčivě a některé voliče to mohlo ovlivnit,“ zlobil se Kavan.

Když znovu dostal slovo Nečas, konstatoval, že sestavováním vlády by měl být pověřen ten politik, který bude schopen sestavit vládu, a nikoli ten, kdo toho schopen nebude, byť by ty volby i vyhrál.

Kavan si posteskl, že nemalou roli hraje i téma migrace, které sociální demokrat považuje za uměle živené. „Zdá se mi to jako umělé téma, které má přispět k rozdělení společnosti. Já jsem přesvědčen, že lidé, kteří jsou proti ilegální migraci, nikdy žádného ilegálního migranta neviděli. ... Nakonec i předseda vlády je migrant,“ konstatoval Kavan.

Svoboda oponoval, že migraci považuje za zásadní téma.

Podle Nečase hraje klíčovou roli ekonomické téma a zrychlující se zadlužování Česka tempem, z nějž by prý on jako premiér omdléval.

„Jiná věc je, že Česká republika nastoupila tuto cestu bez ohledu na covid. Ani kdyby nepřišel covid, tak schodek za rok 2020 bude kolem 150 miliard,“ konstatoval Nečas s tím, že takto vysoký schodek je pro něj absolutně nepřijatelný, ale u dnešních politiků je to jiné.

A pak tu vidí ještě jednu zásadní změnu. Takovou zásadní změnou je Green Deal. „Ale ticho po pěšině. Přitom na žádnou jinou zemi EU nedopadne Green Deal tak jako na nás,“ varuje Nečas s tím, že omezení automobilového průmyslu může mít pro Česko fatální následky, ale prakticky se o tom nemluví.

