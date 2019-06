Zlatí komunisté, zvolala Markéta Šichtařová. A myslí to vážně

Ekonomka Markéta Šichtařová udělala něco, co by prý do sebe nikdy neřekla. Zvolala „zlatí komunisté“. I ti by podle ní hospodařili líp než Andrej Babiš (ANO) a sociální demokraté.

„Tedy vážně bych nikdy neřekla, že zrovna já (!) řeknu s povzdechem „zlatí komunisté!“ a že to bude nadsázka jen docela malá: Tento týden schválila vláda rozpočet na rok 2020. A je mi z něj celkem zle,“ napsala Šichtařová na blogu iDNES.cz.

České ekonomice se stále přiměřeně daří, ale bývalý ministr financí a stávající premiér Andrej Babiš (ANO) nadále plánuje deficitní rozpočty. Tentokrát Babiš počítá s tím, že udělá sekyru za 40 miliard. A sociálním demokratům je to ještě málo. Na vládě nehlasovali pro rozpočet, protože se jim zdálo, že jak pro resort vnitra, tak pro resort práce a sociálních věcí je třeba uvolnit ještě více peněz.

Podle ekonomky se vlastně není moc co divit, protože ČSSD je snad nejzadluženější stranou v Česku a pravděpodobně si nedělá hlavu s dluhy ostatních lidí. Z tohoto úhlu pohledu se zdá, že komunisté jsou vlastně ještě zodpovědnou stranou, která Andreje Babiš tlačí k tomu, aby sekeru snížil ze 40 miliard na 30 miliard.

Šichtařová však upozorňuje, že v rozpočtu je skryta ještě jedna bomba. Kabinet v rozpočtu počítá s tím, že do Česka přitečou dotace z evropských a dalších fondů v celkové výši 109 miliard korun. Jenže ony prý možná nepřitečou.

„Nejsem si tak docela jistá, jaký bude další postup EU, pokud uvidí ‚nereakci‘ českých úřadů na její poslední audit. Dá peníze? Nedá? Vláda bude možná muset hodně Bruselu poklonkovat, aby se na tyhle peníze mohla s určitostí spolehnout a neupadla v ještě větší nemilost jako třeba Viktor Orbán. Přece jen výsledky auditu byly... jak to říct? No, prostě nevypadaly pěkně, a šlo o peníze EU,“ podotkla.

Pokud by chtěl Babiš opravdu dát věci do pořádku, měl by osekat především státní výdaje. „Vláda na krocení výdajů zcela rezignovala. Stát je moc velký a strká nos do věcí, do kterých mu nic není. Má mnoho agend, příliš úřadů, které nepotřebuje. Vezměte si, že za posledních 15 let přibylo 15 státních institucí! Mnohé instituce a úřady je třeba od základu škrtnout, ne jen přidusit,“ napsala jasně.

Psali jsme: Schillerová: Jsem hrdá, že vláda má čisté svědomí Shodili jste Topolánka, shoďte i Babiše, vyzval Kalousek ČSSD Hádka přímo před kamerami. Mezi Schillerovou a Maláčovou létaly na tiskovce blesky Vláda schválila základní parametry rozpočtu na rok 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp