Zlo Pekarové. Ukáže své skutečné já, tuší Klaus. Tvrdě popravil Senát. Za Zemana

„A úvaha o tom, jestli bude někdy schopen vrátit se k normálnímu – a teď bych chtěl podtrhnout slovo normálnímu – výkonu prezidentských pravomocí a úkolů, to se nechci vyjadřovat. Samozřejmě jsem přesvědčen, že je schopen vykonat pár dílčích rozhodnutí, na která teď všichni čekají. Zejména neutěšení senátoři. V souvislosti s demisí vlády a jmenováním nového předsedy vlády. To, já myslím, on stoprocentně zvládne,“ ujistil všechny Klaus.

Senátoři od něj dostali za uši.

„Senát je nešťastná instituce, nechtěné dítě. Neměl v žádném případě vzniknout, vznikl pouze jako vzdor vůči Klausovi. Kdo si pamatuje 90. léta, ví, že to tehdy vypadalo, že v Poslanecké sněmovně to má ODS na dlouhou dobu předplacené. Tak se na základě jiného typu volby hledala jiná instituce, která by to mohla Klausovi překazit. No a tak vznikl Senát. Já proti Senátu dlouho bojoval, myslím, že je neštěstí, že ho máme. A myslím, že si to s sebou Senát táhne od začátku do konce. Co se týče nynějších snah, jsou to takoví nedočkavci. Ti už se vidí, že budou demiurgové (podle Platona je demiurg jakýsi vrchní stavitel vesmíru, který zhmotňuje vzor, jak jej vidí ve věčných idejích – pozn. red.) naší společnosti. Pořád jim trvá, než se k tomu dostanou. Je to nedočkavost, dětinská nedočkavost,“ nešetřil kritikou vůči předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) a jeho kolegům a kolegyním.

Tvrdý byl i vůči možné příští vládě Petra Fialy (ODS). Koalice pěti stran – ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN – podle exprezidenta není připravena vládnout a shodnout se na nějakém pozitivním programu. Platí to podle něj i v ekonomické oblasti, kde by si Klaus uměl představit Jana Skopečka na pozici ministra financí. Ale ministrem financí se podle všeho stane Zbyněk Stanjura, který studoval informatiku. To v Klausovi nevzbuzuje moc nadějí.

Ještě drsnější byl konkrétně k předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové, která se může stát příští předsedkyní Poslanecké sněmovny.

„Ona byla vždycky můj kůň a já myslím, že si v této funkci povede velmi zdárně. Protože z ní – z jejích očí a tváře – čiší zlo. Myslím, že je tam kondenzované. Věřím, že bude toto schopna uplatňovat, když se budou bavit poslanci, nevěnovat dostatečnou pozornost projednávání, svačit ve Sněmovně, telefonovat, nenosit roušky. Tak bude mít šanci, aby své skutečné já uplatnila. Abych se přiznal, nikdy jsem ji fyzicky neviděl, mám ji pouze zprostředkovanou z médií, přes kamery. Asi jí vždy publikují nějaké nepříznivé fotografie. A tím jsem, bohužel, nešťastně ovlivněn,“ vypálil drsně exprezident.

Naproti tomu označil za skandální, že z vedení Sněmovny s vysokou pravděpodobností vypadne předseda SPD Tomio Okamura.

