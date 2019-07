Zlý důchodce. Xenofobní. To je volič Babiše, napsal Pavel Šafr

„Představte si, že manžel Angely Merkelové, oceňovaný vědec v oblasti chemie pan Joachim Sauer, by publikoval na Instagramu svoje selfíčka z Azurového pobřeží, kde tráví dovolenou se svojí floristkou neboli květinářkou. Je to dokonale absurdní představa z říše fantazie. Kdyby se ale náhodou manžel šéfky německé vlády zbláznil a opravdu by něco takového prováděl, tak by žádné německé médium nemohlo takový případ pominout. Nejde o bulvár. Jde o nastavení společenských norem, jež zahrnují kulturu držitelů moci a jejich blízkých osob,“ napsal Šafr.

Fakt, že o Monice Babišové v českých médiích vychází články o jejích dovolených, vypovídá podle Šafra cosi o úrovni české společnosti, o tom, kým si necháme určovat, co je zrovna v kurzu, trendy, šik a in. Šafrovi to připomíná články o současných ruských boháčích, kteří se prý chovají jako šlechta. Sám Babiš se prý ještě za komunistů zařadil k režimní šlechtě.

Zato dnešní voliči Andreje Babiše ke šlechtě rozhodně nepatří. Průzkumy ukazují, že zatímco v roce 2013 volili Babiše vzdělanější občané středního věku, kteří od Babiše očekávali především to, že nastaví efektivnější procesy fungování tohoto státu. Dnes ho volí senioři a pak bývalí voliči Tomia Okamury (SPD). Ukázalo to šetření agentury Median.

„Voličský elektorát našeho vládního hnutí odpovídá základním charakteristikám politiky svého předsedy. Babiš prostřednictvím sociálních sítí komunikuje se svými voliči jako s primitivními dětmi a dlouhodobě vyzdvihoval témata, která rezonují s pocity starých a frustrovaných lidí na venkově. Jakožto představitel estébácké řídící vrstvy komunistického režimu je blízký lidem, kteří odmítají polistopadový liberální režim jako éru úpadku a korupce a nevšimli si ohromného vzestupu, který Česká republika prodělala zejména v ekonomické oblasti, v čemž sehrála zásadní roli západní orientace země,“ napsal Šafr.

„Babišův volič je naštvaný a zatrpklý důchodce, který nenávidí Západ, protože z něj má komplexy a bojí se otevřeného světa a bojí se migrantů. Výhodou pro Babiše je, že tento volič neslyší na žádné racionální argumenty, Babišův konflikt zájmů nebo trestní stíhání pro dotační podvod ho nijak nezajímá. Relativně vysoká popularita českého premiéra potrvá tedy ještě dlouho. Na druhou stranu je v tomto voličském elektorátu zakódován i Babišův pád. Jeho voliči odcházejí a Babišův fenomén vyřeší příroda lépe, než ho dokázala řešit u komunistické strany, která stojí na pevně ukotvené ideologii. Ta je sice zvrhlá, ale i tak je to v technickém smyslu víra v nějaký systém. Předmětem víry Babišových voličů je však jen a pouze osoba vůdce. Nic víc,“ doplnil ještě.

