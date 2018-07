Zlý, zlý Trump! Americký prezident opět v centru pozornosti

Donald Trump to v době své účasti na summitu NATO „schytává“ od amerických médií ze všech stran. Jeho kritici v CNN, The New York Times a dalších liberálních médiích mu vyčítají, že se chová ke spojencům v NATO příliš macešsky a v podstatě jako k nepřátelům.

Americký prezident se účastní dvoudenního summitu NATO v Bruselu a hned první den na sebe upoutal pozornost svoji kritikou Německa. Berlín obvinil z toho, že se stal rukojmím Ruska pro svoji podporu výstavby plynovodu Nord Stream 2. Vedle toho Trump často kritizuje spojence za to, že přispívají do společného rozpočtu příliš málo na vojenské výdaje. A právě tyto výtky jsou podle amerických médií mimo mísu.

„Trump neprojevil snahu posílit spojenectví s evropskými partnery. Místo toho považuje NATO pouze za jakýsi klub, kde by měli jeho účastníci jen platit za výsadu stát po boku Spojených států,“ kritizuje Stephen Collins ze zpravodajská televize CNN ve svém textu. „Mám takový pocit, že prezident přistupuje ke spojencům NATO s téměř pohrdáním,“ cituje Collins bývalého amerického velvyslance při NATO Nicholase Burnse.

Podle CNN svým chováním vůči spojencům v NATO Trump fakticky pomáhá ruskému prezidentu Putinovi. „Spousta zemí nedává do společného rozpočtu takové peníze, jaké by měly. Upřímně řečeno nám dluží obrovské množství peněz,“ cituje s neskrývaným odporem CNN včerejší slova Trumpa, která pronesl krátce po příjezdu do Bruselu bývalý ministr zahraničí John Kerry. Potom Trumpovu výše zmíněnou kritiku Německa označil za „destruktivní“.

Kritika prezidenta dostává prostor také na sránkách deníku The New York Times. Jeho autor Ivan Krastev z vídeňského Institute for Humn Sciences Trump vyčítá v podstatě to samé, co Stephen Collinson na CNN. „Svoji kritikou spojenců Trump dává jasně najevo, že příliš neposlouchal sdělení prezidenta EU Donalda Tuska, který Američanům vzkazoval, aby ukázali svoji vřelejší tvář, protože zase tolik spojenců nemají.“

Krastev označuje Trumpa za populistu a tím zdůvodňuje jeho údajně nevhodné chování vůči spojencům v NATO. „Aby takový populistický politik uspěl, nepotřebuje řešit problémy, ale musí se odlišovat od mainstreamu. Musí tedy dělat to, co by standardní politici nikdy neudělali. To znamená například urážet Německo,“ soudí politolog, podle kterého jsou pro Trumpa evropští spojenci v podstatě nechtěnou přítěží.

„Trump nyní nemá žádné kamarády a přátele. Má jen fanoušky nebo nepřátele. Evropané by si měli uvědomit, že je ztrátou času usilovat o záchranu spojenectví se Spojenými státy. Spíš by se měli naučit žít ve světě, kde nemá Amerika žádné spojence. Pro začátek by měli prokázat, že berou vážně svoji vlastní bezpečnost a postarají se o ni bez ohledu na pomoc Spojených států,“ radí autor textu v jeho závěru.

