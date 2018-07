Putin už vyhrál. Šokující zprávy ze západního tisku

Vladimir Putin má prý talent na dramatické situace. Arutunyanová připomíná setkání obou státníků z loňského července, kdy „jeho chladný pohled směrem k zemi kontrastoval s živější gestikulací prezidenta Spojených států“. A v případě chystaného pondělního setkání je prý nepravděpodobné, že by snad Putin uvítal Trumpa s kyticí květin, jako tomu bylo v případě německé kancléřky Angely Merkelové. I tak ale má jít opět o soutěž ve vysílání signálů vlastní síly. „Soutěž, kterou už nejspíš Putin vyhrál,“ píše Arutunyanová.

„Hra, kterou Putin hraje, není ani tolik o praktikované diplomacii, nebo uzavírání smluv, jako spíše o dojmu uvnitř i navenek. Podobnou hru často hraje i Donald Trump, ale Putin je mnohem zkušenější hráč. Skutečnost, že se summit vůbec koná – první setkání takového druhu mezi oběma muži – dává Putinovi možnost prezentovat se jako nepostradatelný pro amerického prezidenta v otázce řešení světových krizí,“ píše Arutunyanová. Podle ní si bude ruská státní televize libovat ve vysílání záběrů Putina odpočatého z domácího mistrovství světa ve fotbale, kterak je rovnocenným partnerem nejmocnějšímu muži světa.

Moskevští zahraničně-političtí poradci jsou podle Arutunyanové skeptičtí ohledně toho, že by snad Putin dokázal Trumpa donutit k ústupkům ve kterémkoli z vážnějších sporů, které mezi sebou Spojené státy a Rusko mají. Trump je prý možná atypickým lídrem, ovšem pořád jej brzdí americký Kongres, který se má před Putinem na pozoru. Jablkem sváru může být například odlišný pohled ruské a americké diplomacie na Ukrajinu a otázku Krymu.

„Nevypadá to ani na to, že by oba prezidenti v dohledné době dosáhli dohody v otázce Sýrie. Trump možná nechová příliš sympatií k tomu, co zbylo z rebelů bojujících s Bašárem Asadem, podporovaným Moskvou. Ale Trump by nejspíše po Rusku chtěl, aby omezilo íránský vliv v Sýrii. Kreml již dříve souhlasil, že Sýrii by měly opustit všechny cizí jednotky, což znamená, že odejít musí také všemožní džihádisté, nebo turecké síly. Oba prezidenti možná podobné sliby zopakují příští týden, ale to nebude mít žádný reálný dopad,“ soudí Aratunyanová.

Putin podle ní bude od schůzky s Trumpem čekat něco úplně jiného než uzavírání přelomových dohod. Bude mu stačit, když bude působit jako ten dospělý. Pomoci by k tomu měl Trumpův zvyk činit v krátkém sledu prohlášení, která se navzájem popírají. Může prý jít o cokoli: Nechat Trumpa opět prohlásit něco o Krymu, o připuštění Ruska zpátky do G8, nebo o cvičeních NATO v Evropě.

„Výsledek? Kreml bude moci ukázat USA jako dysfunkční, zatímco sebe sama ukáže doma i v zahraničí jako sílu, se kterou je nutné počítat, jakožto potenciálního napravovatele problémů, které často přitom Rusko samo pomáhalo vytvořit,“ uzavírá Aratunyanová.

Donald Trump mezitím vydává veřejná prohlášení, podle kterých to vypadá, že setkání s Putinem je v jeho chystané evropské agendě jen dalším zářezem – a čekají ho i důležitější věci. Mluví například o setkání s britskou premiérkou Theresou Mayovou, jak si všímají redaktorky serveru Bloomberg Jennifer Jacobsová a Kitty Donaldsonová.

Theresa Mayová nyní čelí krizi své vlastní vlády, ze které v krátké době odešli někteří klíčoví hráči, včetně ministra zahraničí Borise Johnsona, na jehož adresu se Trump vyjádřil velmi pochvalně. „Je to můj přítel, byl ke mně velmi přívětivý. Možná si s ním promluvím, až tam budu. Mám Borise Johnsona velmi rád, vždy jsem měl,“ nechal se slyšet Trump před odletem na summit NATO.

Ohledně setkání s Putinem zatím Trump působí uvolněně, nebo se o to alespoň snaží. „Upřímně, setkání s Putinem může být tím nejsnazším. Koho by to napadlo. Ale v Británii se nyní děje mnoho věcí,“ vysvětlil Trump v narážce na britskou vládní krizi. Britská premiérka Theresa Mayová podle Bloombergu na Trumpovy poznámky nereagovala a prohlásila, že se těší, až se s Trumpem setká. Ať už půjde o summit NATO, nebo o jeho pozdější návštěvu Británie.

„Budeme v pozitivním duchu mluvit o tom, jak můžeme pokračovat ve společné práci na našem speciálním vztahu ve prospěch lidí žijících v Británii, Americe, potažmo v širší prospěch,“ uvedla Mayová. Připomněla také, že historické spojenectví obou zemí pomohlo docílit míru a bezpečnosti v Evropě.

