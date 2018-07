Donald Trump zaútočil na Německo

Donald Trump se hned po příjezdu na summit NATO ostře pustil do Německa za jeho podporu výstavby plynovodu Nord Stream 2, který by měl být dokončen v příštím roce.

Americký prezident, který je svými domácími i zahraničními odpůrci obviňován z podpory Ruska, vyčinil nyní Německu za to samé. „Je velmi smutné, když Německo uzavře dohodu na dodávky ropy a plynu v řádu miliard dolarů s Ruskem, před kterým bychom se měli mít na pozoru. Německo se tak fakticky stalo kvůli těmto dodávkám zajatcem Ruska. Zbavilo se svých uhelných dolů i jaderných elektráren a vše budou brát z Ruska. Na to by se mělo NATO podívat.“

Anketa Máme lepšího prezidenta my, nebo Slováci? My 96% Slováci 4% hlasovalo: 3076 lidí

Svá slova pronesl Trump před setkáním s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Jak Bloomberg referuje, summit je naplánován na dva dny a jen pár dní po jeho skončení by se měl americký prezident setkat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ve Finsku. Trump po příjezdu do Bruselu konstatoval, že spousta zemí Americe dluží peníze. „Platíme až příliš a další země zase příliš málo.“

Celý text v angličtině najdete ZDE.

Trump dále připomněl, že tento neutěšený stav trvá už dlouhá desetiletí a je vůči americkým daňovým poplatníkům krajně nespravedlivý. Podle Bloombergu by prezidentova „bojovná rétorika“ mohla negativně ovlivnit celé setkání. Stejně, jako tomu údajně bylo při summitu G7 v Kanadě. Trump se tehdy rozhodl z důvodu kritických poznámek premiéra Justina Trudeaua vzít zpět svůj podpis pod společné prohlášení.

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

„NATO je organizace 29 států a občas prostě máme na jednotlivé záležitosti odlišné názory. Plynovod z Ruska do Německa je právě jedním z těchto témat. Ale NATO zůstává jednotné i přes odlišné názory. Vždy jsme se dokázali sjednotit nad klíčovými tématy a hájit jeden druhého. Velmi dobře víme, že jsme silnější, když stojíme při sobě, a nikoli naopak,“ pokoušel se poněkud mírnit vzniklé napětí Stoltenberg.

Trumpův názor nicméně podpořil například polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz. „Některé země jsou si s Ruskem až příliš blízké,“ poznamenal polský politik s poznámkou, že odebíráním plynu z Ruska koncoví zákazníci v podstatě podporují ruský vojenský průmysl. Německo kritizoval také šéf turecké diplomacie Mevlut Cavusoglu, když vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím vlády A. Merkelové stáhnout z turecko-syrské hranice raketový systém.

Psali jsme: Míth (ODS): Trump jen vyhazuje línou EU z pohodlného mama hotelu František Táborský: Přestávka v obchodních válkách Albrightová dostala prostor v britském deníku. Na Trumpa vylila kýble špíny Ivan Gabal se po festivalu ve Varech vrátil ve formě. Vysvětlil Trumpovi, že buď se přimkne k Evropě, nebo k Putinovi



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro