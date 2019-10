Změna klimatu? Bude hůř, bude revoluce. Čí? Václav Cílek jmenoval přesně

V Prostoru X se u Čestmíra Strakatého objevil geolog Václav Cílek. A měl neradostné zprávy. Nejen o klimatu, ale i o rozdělené společnosti. Prý hrozí generační rozdělení. Greta Thunbergová a Extinction Rebellion mají prý v zásadě pravdu, ale demonstrace dle něj mají šanci skončit jako násilné nepokoje. „Možná, že ne v ČR, ale třeba ve Francii. Ve Francii 60 % mladých lidí se domnívá, že se bude mít hůř, než se má generace rodičů. Průměr EU okolo 30 %. Post-socialistické státy jsou okolo 12% až 18 %. My jsme ti největší světoví optimisti, i když se to nezdá.“

Moderátor Čestmír Strakatý se hned na úvod zeptal na boj proti změně klimatu. Cílek řekl, že kvůli slovu „boj" se jedná o zavádějící termín. „Boj o zrno, boj za světový mír, viděl jsem teďka návrh přednášky Boj s kůrovcem a měl jsem pocit, že společně s kůrovcem bojujeme proti českým lesům."

„Hele, s klimatem jsme na tom špatně, situace se bude jenom horšit, protože veškerý kroky jsou drahý a zdlouhavý, nemá to prostě jednoduchý řešení, a zmatek a polarizace společnosti bude pokračovat. Pokud vás teda zajímají ty lepší zprávy,“ řekl Cílek narovinu. Tou horší stránkou je prý světová revoluce, která dle něj nastane. „Představte si, že jste mladý člověk, je vám 15 let, a do politiky vstupujete tak, že ze srandy jdete na nějakou demonstraci. Po pěti, sedmi letech chození na demonstrace si uvědomíte, že se nebudete mít tak dobře jako vaši rodiče, který za to tím pádem můžou, ty starší generace, a zároveň klimaticky začne ta situace vypadat podezřele,“ ilustroval Cílek a dodal, že z posledních 20 let bylo 17 anomálních, tedy že je velká šance, že problémy budou dále pokračovat.

Dle Cílka pak dojde, bez ohledu na ekonomickou situaci, ke zdražení potravin. A mladí lidé, kteří protestují za údajně správnou věc, ale jsou „chycení“ materialismem a hédonismem, prý nezvládají se uskromnit, pochopí, že svět bude velmi obtížný. „A že za to můžu já, dejme tomu, a ostatní starší lidé. Může dojít k něčemu, co jsme viděli v Iráku a v Egyptě.“ Tam prý nemají mladí možnost ekonomického růstu či dokonce uplatnění a navíc mají „pravěkou“ zkušenost, že ubývá potravinová základna kvůli výstavbě. Situace na trhu pak prý bude stejná jako v Praze, kde si člověk chce koupit byt za české peníze, ale platí „evropskou cenu“. Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Pokud bude v budoucnu možné něco dělat, je podle Cílka potřeba, aby společnost držela více pospolu a překonalo se vzrůstající generační rozdělení společnosti. „Co s tím v této chvíli může dělat starší generace, je naslouchat té mladší. A připravit se na to, že některý ty řešení jsou radikální nebo zjednodušující, nebo že té situaci dostatečně nerozumí. Je to doopravdy diskuzní záležitost.“ Strakatý poznamenal, že toto mu zní naivně. „To víte, že k tomu nedojde,“ uznal se smíchem Cílek a dodal, že v historii se to také ještě nikdy nestalo. Ale prý myšlenka už není tak naivní v menších komunitách jako vesnice a malá města.

