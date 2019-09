Známý lékař zcela veřejně: Zeman dostal infuze? Informace o jeho stavu jsou nekompletní. Je zde možnost, jak ho odstranit z funkce

Stránský se vyjádřil na serveru Aktuálně.cz ke zprávě, že prezident Zeman dostane kvůli dehydrataci infuze, což hlava státu oznámila včera večer. „Z (nejen) lékařského pohledu se jedná o informace, které jsou nekompletní a podezřelé, a to ze třech důvodů. Jako první je pozoruhodné, že prezident státu, který by údajně měl mít optimální stravu a pitný režim, se dostal do situace, při které musel dostat ‚rehydratační a minerální‘ infuze přímo do krve,“ poznamenal Stránský a uvedl, že zdravotní sestra v jeho klinice se podivovala nad tím, že hradní mluvčí Jiří Ovčáček neumí Zemanovi podat sklenici vody.

„Zjevně vznikla nestabilní situace, což vede k druhému bodu: když se to stalo jednou, nestane se to znovu, a co za tím tedy stojí? Odpověď na tuhle otázku neznám, protože se na ni ještě nikdo zřejmě nezeptal. Proč? Jako poslední je tu samotný přístup léčby tzv. lege artis, tedy na náležité odborné úrovni,“ poukázal dále Stránský a uvedl, že při dehydrataci a nedostatku minerálů by mělo stačit vypít jen pár sklenic minerální vody. Infuzi pak považuje za něco jiného.

„Absence informací o skutečném zdravotním stavu prezidenta je naprosto cílená. Oproti tomu stojí jeho stále omezenější vystoupení na veřejnosti, včetně oznámení, že se nehodlá zúčastnit kulatého výročí sametové revoluce. Mnozí se tedy ptají – na co tedy máme prezidenta? Pokud se na veřejnosti vyskytne, nelze si nevšimnout jeho usínání na mezinárodních veřejných ceremoniálech, stejně jako pokračující omezenosti chůze a koordinace kvůli cukrovce, která bohužel pokračuje v ničících efektech i při optimální léčbě. O efektu alkoholu, jak v minulosti, tak v současnosti, nemluvme,“ uzavřel Stránský a poukázal i na ústavní možnost, jak odstranit Miloše Zemana z funkce – prohlásit neschopnost hlavy státu vykonávat funkci.

autor: vef