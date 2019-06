Znásilnění od Afričana: „Tmavý bimbas?“ ČT dvakrát utřela Tomia Okamuru

Litoměřický okresní soud poslal ve čtvrtek do vazby muže afrického původu, obviněného ze znásilnění šestnáctileté dívky. Podezřelý je neúspěšný žadatel o azyl v Německu, hrozí mu až desetileté vězení. Je to první případ svého druhu v Česku a odpůrci migrace se ho hned chopili. Police se už zabývá i nenávistnými komentáři na facebookovém profilu předsedy hnutí SPD Tomia Okamury. Ten obvinil redaktorku Českého rozhlasu, že čin bagatelizuje. Když se ho zeptala na zdroj jeho informací. Desítky lidí jí teď vyhrožují a vyzývají k jejímu znásilnění.

„Chtěli jsme vědět, odkud on čerpá ty informace jako místopředseda Sněmovny, my jsme si mysleli, že má možná nějaký zdroj, který my nemáme. A snažili jsme se jen zjistit věcnou podstatu toho skutku, ke kterému došlo na Litoměřicku,“ komentoval celou věc ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný. A to právě Okamuru rozčílilo.

„Myslel jsem, že v rozhovoru tento čin odsoudíme a budeme se bavit o příčinách a návrzích řešení. Místo toho na mě deset minut v rozhovoru jen útočila, co jsem si prý dovolil, že jsem napsal, že se jedná o migranta z Afriky," konstatoval Okamura na svém facebookovém profilu.

To Pokorný odmítá. „Rozhodně na něj nikdo neútočil. Ostatně na našem zpravodajském serveru i-rozhlas je celý nesestříhaný záznam toho rozhovoru,“ napsal. Na závěr svého facebookového statusu Tomio Okamura vyzval uživatele: Co si o tom myslíte vy? A spustila se smršť. Mnozí z uživatelů přáli redaktorce znásilnění, a to mnohdy velmi brutálním způsobem. „Je třeba si tu dámu podat. Škoda, že neznásilnil tuhle krávu. Aby ji uvázali a třikrát denně předhodili ekonomickým migrantům. Že si nevyhlédli ji a s tím tmavým bimbasem jí nevytloukl mozek z hlavy. Deset takových negrů na tebe. Hned bys přestala blbě žvanit,“ napsal například jeden z uživatelů. „Zaplatím migrantům, co ji znásilní. Ať si to děva zkusí. Nabízím za každého migranta 4 tisíce. Klidně zaplatím i tělocvičnu s žíněnkama, ať si to madmazel užije. Minimální počet samců bych viděl na 42. Šití jí dovezu osobně,“ dodal další.



„Já vlastně nemám slov. Prostě takováhle stoka na profilu místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy politické strany, to je prostě neuvěřitelné,“ uvedl k tomu Pokorný. Status je na profilu Tomio Okamury stále. Jak však upozornil pořad Newsroom ČT24, komentáře na obranu redaktorky zmizely, včetně reakce samotné Trachtové.

„Žádné diskuse nesleduji, a dokonce musím říci upřímně, že i co se týče redakce mého facebookového profilu, tak to má na starosti několik mých spolupracovníků. Je v nepořádku, když se vyzývá k jakémukoliv násilí, to je špatně, stejně jako když sluníčkářský novináři donekonečna lžou, vzbuzují nenávist a vzbuzují strach v lidech,“ poznamenal k tomu Okamura.



„Okamura je velmi hbitý a maže a rozdává bany v řádech vteřin, když chce. Tady evidentně nechce, takové komentáře na své stránce chce mít, je to jeho odpovědnost,“ dodal k tomu politolog Miloš Gregor.

Současný případ ale v internetovém prostoru nekončí. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka se nenávistnými komentáři z Okamurova profilu už začala zabývat policie.

