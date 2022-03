Zostření. Tomuto se Rusové chtějí vyhnout. Vážná předpověď

Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 12410 lidí

Nicméně, dle Gadyho i Ukrajinci mají velké ztráty. Zdá se, že ukrajinské letectvo bylo v podstatě vyřazeno z boje a protivzdušná obrana je postupně ničena, až na nízké výšky. „Rusko pracuje na ovládnutí vzdušného prostoru. V nízkým výškách ovšem vzdušný prostor bezpečný nebude kvůli ručním protiletadlovým systémům. Nicméně Rusko nasazuje více letectva, a to včetně vrtulníků. Počítejte s tím, že v příštích dnech vzroste počet bombardování,“ odhaduje analytik. Rusové také stále trpí nedostatkem spolupráce na operační úrovni. Ovšem jsou zde prý známky toho, že agresivní ukrajinské protiútoky působí ztráty Ukrajincům a vyčerpávají jejich vojenskou sílu.

Na severní frontě se celkem nic moc nezměnilo, říká analytik. Právě tam prý Rusové selhali ve splnění svých cílů. „Na všech ostatních frontách Rusové pomalu, ale jistě postupují. Vojenská situace na Ukrajině v několika příštích dnech zřejmě začne být kritická,“ předpovídá Gady a připomíná, že je to zatím jen týden, co válka trvá. A Rusové ještě přitvrdí, aby ukrajinská města donutili se vzdát, protože se chtějí vyhnout pouličnímu boji ve městech. Jak již několikrát poznamenal, Rusové chtějí zničit ukrajinské síly operacemi v ukrajinském vnitrozemí.

Ukrajinská morálka se zatím drží vysoko, ohledně ruské morálky jsou zprávy rozporuplné a Gady varuje, aby lidé nebrali zprávy o morálce příliš vážně, protože mezi stranami probíhá i informační válka. Ruská morálka je pak „známá neznámá“.

Brief summary of the military situation in Ukraine (March 3) ????



Russia has now moved the bulk of forces it had pre-staged along the ???? border into Ukraine (per US DoD).



Still unclear what % of ???? forces have been committed to combat.