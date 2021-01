Zpopelňují na tři směny ve třech pecích, nestačí to. Zasáhl Hamáček

Krematoria se prý začínají pomalu plnit, řekl to ministr vnitra Jan Hamáček. Konkrétně se zatím jedná o jedno krematorium v Ostravě. To jede na plné obrátky a stejně nestíhá. Dle ministra je řešením pouze proočkování. Špatné zprávy přichází i od profesora Flegra. Jsme na tom prý hůře než v listopadu! Čeká nás prý kolaps zdravotnictví. A nové viry z Británie a JAR.

„Situace v Ostravě je komplikovaná již delší dobu. V nejbližších dnech bude proveden převoz 50 těl do krematoria v Hustopečích, které se samo nabídlo. Takto budeme postupovat i v dalších případech. Cílem je zkrátit dobu uložení těl v mrazicích zařízeních na minimum,“ prohlásil ministr Hamáček na tiskovce. Krizovým štábem bude proto zřízena speciální skupina pod vedením hasičů. „Aktuálně se zpracovává statistika vytíženosti jednotlivých krematorií v Česku a bude připraven přehled, aby se vidělo, kde mohou být kapacity vyčerpány,“ upřesnil ministr.

O koordinaci při spalování těl zemřelých požádal krizový štáb Moravskoslezského kraje. Ostravské zařízení nestíhá zpopelňovat, a to navzdory nepřetržitému provozu. „Zpopelňují tam na tři směny ve třech pecích, stejně to už nestačí a těla tam čekají na zpopelnění. Nějaký čas jsme to z pietních důvodů nechtěli zveřejňovat, ale už nelze jinak. Jinak si někteří lidé neuvědomí, jak závažná to je situace,“ popisoval primátor Ostravy Macura.

Epidemická situace se podle Hamáčka nezlepšuje a Česko se podle něj stále pohybuje na jakési světové špičce nárůstů nových případů. Dokud se většina společnosti neproočkuje, jsou podle něj omezovací opatření jediným možným řešením. „Jakkoliv jsme všichni unavení a už bychom chtěli návrat do normálu, tak to epidemie bohužel neumožňuje,“ krčil rameny Hamáček.

Špatné zprávy dnes věští vedle Hamáčka další apoštol covidové apokalypsy profesor Jaroslav Flegr. Ten se ve svém facebookovém příspěvku nevěnoval ostravskému krematoriu, ale také to stálo za to. „Poslední pokus. V říjnu jsem se domníval, že politici neví, do čeho se řítíme, že si zkrátka nedovedou představit, co znamená exponenciální šíření infekce, a proto netuší, k jaké tragédii se schyluje, pakliže okamžitě nešlápnou na brzdu. Proto jsem se snažil prostřednictvím novinářů sledujících tuto stránku i ve svých vystoupeních v médiích na záludnosti exponenciálního růstu upozorňovat a donutit tak politiky k akci.“

Kolapsu nemocnic jsme se podle Flegra v listopadu vyhnuli asi jen o týden. A pozor! Nyní se dle něj nacházíme v podobné, jen výrazně horší situaci. „Jen já si už nemyslím, že politici nevědí, do čeho se v řádu dnů řítíme. Už to zkrátka vědět musí, jen učinili rozhodnutí, že šíření epidemii a kolapsu nemocnic bránit nebudou. Patrně si spočetli, že by je nepopulární opatření stála příliš mnoho politických bodů a že se jim z hlediska volebních výsledků vyplatí raději nechají zemřít sto tisíc lidí, podlomit zdraví velké části obyvatelstva a zničit ekonomiku na roky dopředu. Z hlediska chladného politického kalkulu je takové rozhodnutí logické – když opatření zaberou – kolaps nebude a ti zachránění vidět nebudou – voliči si budou pomatovat jen ta ‚zbytečná‘ nepopulární opatření.“

„V řádu týdnů se dalším nárůstem reprodukčního čísla projeví šíření nových infekčnějších mutací virů z Anglie a Jižní Afriky (už tu zaručeně jsou). Situace se nebude zlepšovat, bude se drasticky zhoršovat. Čeká nás kolaps zdravotnického systému a spontánní lockdown. Jak hluboký bude, jak dlouho bude trvat a kolik desítek tisíc našich spoluobčanů ho zaplatí životem, záleží na tom, jestli a kdy přikročíme k nejdrastičtějším opatřením,“ napsal Flegr.





