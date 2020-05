Zrádce Vojtěch Filip? Umělci mluví jinak, než by se čekalo. Rusko, rudí a Novotný

reklama

Poslanecký klub hnutí Starostů a nezávislých nedávno uvedl, že hodlá usilovat o sesazení šéfa KSČM Vojtěcha Filipa z postu prvního místopředsedy dolní komory Parlamentu. Filip prý slouží zájmům Ruska a ve svých výrocích „překročil únosnou mez“.

Anketa Vládnou Piráti hlavnímu městu Praze kvalitně? Ano 2% Ne 96% Nevím, nezajímá mě to 2% hlasovalo: 2607 lidí

Jedná se o reakci na výroky předsedy KSČM v ruském deníku, kde mimo jiné uvedl, že v české společnosti sílí fašistické tendence, a vyzval k rezignaci ministra zahraničí Petříčka. Odstranění pomníku maršála Koněva pak označil za zločinné. Pochválil také ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení ke stavbě pomníků československým legionářům padlým v boji s ruskými bolševiky.

Známé osobnosti pro ParlamentníListy.cz reagovaly jak na iniciativu politiků STAN, tak i na slova Vojtěcha Filipa pro ruský tisk.

Ivan Vyskočil: Excesy některých starostů a „velevážený“ Novotný

„Myslím, že parlamentní sdružení starostů by se především mělo starat o excesy některých starostů, kteří sami sebe jmenovali ministry zahraničí ČR. Zejména činy ‚veleváženého‘ starosty Novotného s jeho pamětní deskou SS vlasovcům, přímo opravňují pana předsedu Filipa k výrokům o fašizujících tendencích,“ říká herec Ivan Vyskočil a dodává. „A pokud se pravý ministr zahraničí nechá suplovat těmito nýmandy, tak opravdu není mužem na svém místě!“

Ke slovům Vojtěcha Filipa říká: „Projev pana předsedy Filipa jsem neslyšel, ale předpokládám, že jde opět o slova vytržená z kontextu a spíše myšlená tak, že ruská strana po těchto činech zastupitelů a podivné reakce – nereakce příslušných oficiálních orgánů nemá příliš chuti ke vstřícným reakcím,“ podotýká a vrací se znovu ke hnutí STAN.

Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 31002 lidí

„Zástupci STAN se jako obvykle místo důležitých věcí zabývají žabomyšími válkami na parlamentní půdě. Patrně je pro ně ‚nejdůležitější‘ upozorňovat na sebe blbostmi v Parlamentu, než se věnovat zásadním problémům,“ říká Ivan Vyskočil a vypočítává. „Mám na mysli třeba nedávný výrok hradeckého soudu o navrácení majetku rodu Walderode. Protržení Benešových dekretů, ke kterému tímto výrokem došlo, je hodně zásadní věc dotýkající se nás všech. Územní nároky vzniklé už tímto výrokem zamotají hlavu mnohým starostům a potažmo případně nám všem,“ podotýká herec a dodává. Ale možná boj s panem Filipem a podobné zbytečné akce mají možná právě cíleně odvést pozornost od takových zásadních nebezpečí, která číhají v požadavcích dalších sudeťáků, které pan Herman nazývá milými krajany. Stačí originální snímky o vítání Hitlera v Sudetech a hned víme, s jak milými krajany máme co do činění!“

Michal Gulyáš: Hra s názvem „Naser Rusa“… a „kokůtci“

„Už jsem to řekl v nějakém rozhovoru, tahle hra se jmenuje: ‚Naser Rusa‘. Tohle je jen jedno z epizodních pokračování. Je třeba zašlápnout proruské sympatie části veřejnosti. No, ok. Hrajou si kluci, mají scénáře, my nezúčastnění to musíme sledovat, a kdo chápe, o co jde, tomu je na zvracení,“ říká s pořádnou dávkou sarkasmu další herec, Michal Gulyáš, a pokračuje.

„Nemyslím si, že jde o fašouny, spíš jde o zneužití psychopatů k šachové partii o geopolitický vliv. Ministr zahraničí je typ třídního otloukánka. Takový knedlíček, co se po něm hází houba, občas mu někdo do tašky naláduje mrtvou myš, sebere mu sešit, na záda přilepí cedulku: JSEM BLBEČEK – a tak dále. Takovej ‚knedlíček‘ na Ministerstvu zahraničí se hodí, do takové tragikomedie. Obecně, politika v našem státě začíná připomínat knoflíkovou válku. Jen to není taková sranda. Nejúsměvnější jsou kokútci, co všem, kteří mají k Rusku pozitivnější vztah, mají třeba rádi jeho kulturní klasiky, nadávají do bolševiků. Rus rovná se bolševik? Tak jestli takhle, tak v tom případě, což takhle co Němec, to nacista? – Ale to už ne. Němci jsou ok... ti jsou na Západě, přece. České protiruské hnutí je složené z celého spektra mimořádně postižených individualit a každé lejno si to bere za politickou startovku k vlastnímu zviditelnění. Komunista Filip byl řádně zvolený, naopak Hnutí starostů má plné právo požadovat v rámci demokracie jeho odvolání, ať si to zdůvodňuje jakkoliv. Takže – nic zvláštního,“ krčí rameny herec a dodává. „Mě spíš zajímá, kdo pustil toho vira mezi nás, když už jsme odsouzení k tomu dělat tady ze sebe idioty a cítit se jako dobytek na porážku. Rusofobové jdou mimo mne, byť to spolu může vzdáleně i souviset... ale to už je globální téma,“ uzavírá Michal Gulyáš.

Pavel Černocký: Pár magorů se pokouší zviditelnit

Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 34844 lidí

„To je opravdu legrační iniciativa. Nemá to šanci projít. Jen se zase pár magorů pokouší zviditelnit,“ reaguje na záměr politiků hnutí STAN publicista Pavel Černocký. Ke slovům předsedy KSČM pak dodává. „Vojtěch Filip je sice obratný a zkušený politik, tady ale možná trochu přestřelil. Ty řeči o legionářích byly opravdu zbytečné a ty ‚fašizující tendence‘ jsou diskutabilní. Odstranění pomníku Koněva je horší než zločinné – je hloupé a kontraproduktivní. Na druhé straně, každý stát má právo pomníky stavět, anebo jejich stavbu odmítat, případně je i přemísťovat. Neměla by to ale být tak do očí bijící provokace s jasným účelem poškodit vzájemné vztahy,“ míní publicista.

A vyjádřil se i ke slovům, která na adresu předsedy KSČM pronesl nedávno řeporyjský starosta Pavel Novotný. A tady byl opravdu nekompromisní. „Vrcholem všeho ovšem bylo psychopatické vystoupení řeporyjského blázna Novotného na TV Barrandov. S názory pana Filipa souhlasit nemusíme, ale je to evidentně vzdělaný, kultivovaný člověk a fracek jako Novotný by se měl stydět. Jemu je ale zřejmě pojem studu zcela cizí,“ uzavírá Černocký.

Aleš Trdla: Přestřelky a zjednodušování vidění historie

„Víte, ono je to celé asi složitější,“ míní producent Aleš Trdla a vysvětluje. „V současnosti zažíváme neustálé přestřelky ohledně ruské či čínské sounáležitosti na jedné straně a zjednodušování vidění historie vedoucí až k fanatickému odporu vůči všemu ruskému na straně druhé. Když tomu přidáme blížící se krajské a senátní volby, potom asi budeme stále více takové výkřiky slyšet od kohokoli. Neuvážené kroky tří komunálních politiků vedou k dalším reakcím. Píchnout do politického vosího hnízda vždycky přináší protireakci. Takže pojďme se na to dívat trochu rozumně,“ říká producent a zamýšlí se.

„Má relevantní důsledky onen rozhovor Vojtěcha Filipa pro ruská média v kontextu s naší vládou a vystupování navenek? Nemá. Je to prostě jen zase hledání zástupného problému k tomu, abych se zviditelnil. Přece je každému jasné, že předseda KSČM bude mít jistě jiný pohled na to, co se zde odehrává okolo odstranění sochy maršála Koněva, až po zlehčování úlohy Rudé armády při osvobozování naší země. To, že je přehnaná reakce na každé straně této pomyslné barikády, je v celku myslícím lidem jasné. Fašistické tendence zde asi nejsou, na druhé straně přeceňování významu rozhovoru pro ruský deník a strašení veřejnosti, že zde předseda KSČM Vojtěch Filip jaksi supluje zahraniční politiku vlády a reprezentuje ruské zájmy, to také nevyvažuje. Ano, je legitimní, že lze navrhnout odvolání V. Filipa z jeho funkce prvního místopředsedy PS či odvolání ministra Petříčka, ale mnohem důležitější je podle mne si udělat celkově jasno, co naše země chce a kam směřuje,“ říká Aleš Trdla a na závěr zdůrazňuje. „On totiž ten chaos tady je již dost dlouho a nic se s tím nedělá. Prezident má vždy své vjemy, premiér také a ministr zahraničí také své. Takže až bude deklarovat jednotnou zahraniční politiku vláda a prezident, pak řešme ty ostatní, Vojtu Filipa nevyjímaje. Protože jinak je to jen plácnutí do vody se zastrašujícími atributy vůči veřejnosti, již lze tak lépe ovládat.“

Slávek Boura: Chlapci, jen do nich!

Svůj názor pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i moderátor Slávek Boura.

„Jsem příznivcem myšlenky dekomunizace společnosti, která se ale zjevně a citelně nepovedla. Tím pádem nás bude dohánět do vymření aktivních pamětníků. Pak holt se budeme muset smířit s volenými zástupci KSČM, kteří si mohou plácat svou ideologii, s kým a kde chtějí. Osobně mě to štve, ale protikomunistické síly by měly co nejhlasitěji dupat, aby si pak tito dovolili co nejméně! Bohužel jsou společností a byznysem prorostlí jako krkovička tukem... tak chlapci, jen do nich!“ vzkazuje.

Petr Štěpánek: Řetězí se jedna pitomost za druhou

„Takhle to dopadá, když českou zahraniční politiku namísto vlády určuje několik pózérských komunálních hlupáků. Odstraňováním Koněva to začíná, stavěním pomníků válečným zločincům pokračuje a pak už se řetězí jedna pitomost za druhou a navzájem se přebíjejí,“ vyjádřil se stručně a jasně i hudebník Petr Štěpánek.

Ladislav Faktor: Co řekl komunista o fašismu…

Velmi rázně se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i hudebník, podnikatel a senátor Ladislav Faktor. „Předně si myslím, že běžné lidi teď v Čechách trápí úplně jiné věci, než co kde řekl komunista o fašismu. Oba tyto režimy máme všichni spojeny s miliony mrtvých a totální destrukcí našich svobod. Abych to zkrátil – myslím si, že pan Filip je pitomec,“ nebral si servítky Ladislav Faktor.

Bruno Solařík: Na začátku měl filipa, ale…

„Vojtěch Filip v tom interview prokázal, že zázraky se dějí: v přímém přenosu se rozdvojil. Zaujal ve stejnou chvíli dva úplně protichůdné postoje,“ míní spisovatel Bruno Solařík a vysvětluje. „Na jedné straně v případu Koněvovy sochy odmítl landsmannschaftní agendu některých našich politických stran, a tím před ruským publikem úspěšně obhájil čest soudných Čechů. To je v dnešní situaci zapotřebí, protože v Rusku bohužel sílí hněv proti všemu českému, asi jako se u nás po roce 1968 zdvihla vlna odporu vůči všemu ruskému. Každý krok k utišení téhle bouře je, myslím, správný, protože není v zájmu našeho státu dělat si zbytečně z partnerů nepřátele,“ říká spisovatel a pokračuje.

„Především stojí za pozornost, že Filip v dané záležitosti po právu projevil úctu k válečným pomníkům a hrobům padlých. Na druhé straně se ale hned vzápětí kdoví proč dopustil pravého opaku, tj. neúcty k válečným pomníkům a hrobům padlých. Neúcty, která se pro veřejný projev politika hodí stejně málo jako současné obrazoborectví představitelů bruselofilních stran. – Je samozřejmou povinností českého státu iniciovat ochranu a případně obnovu pomníků svých vojáků. Filip místo toho pochválil laxnost ruského státu ve věci obnovy pomníků československým legionářům. Tím ovšem dokonale neutralizoval svou předchozí kritiku laxnosti českého státu, pokud jde o stržení pomníku Koněvovi. Na chvíli tím překonal snad i kavárnu, jejíž dvojí metr je jinak bezkonkurenční. Zapletl se zkrátka do dialektické negace vlastního postoje natolik, že by se k tomu hodilo říct: Na začátku měl filipa, ale zvojtil pointu,“ uzavírá spisovatel.

