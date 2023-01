Zrádce, odstup, vzkazuje Babišovi po debatě Pirát. Chová se jako idiot, přidal Zdechovský. A nakonec Laudát

reklama

„Myslím si, že je rozhodnuto. Jen ještě neznáme výsledek,“ konstatoval Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Série lží a demagogie Andreje Babiše pokračuje. Zjevně útočí na méně vzdělané voliče a snaží se vyvolat strach. Věřím, že za tuto taktiku bude spravedlivě potrestán. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě,“ sdělil Petr Gazdík, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, bývalý ministr školství a expředseda STAN.

„Při průzkumy avizovaném náskoku generála Pavla pak Andrej Babiš do debaty přijít musel, neměl co ztratit, pouze získat. Překvapení z jeho účasti bylo poznat na úvodní části debaty, a to jak u soupeře, tak u moderátora. Petr Pavel i Andrej Babiš nepotřebovali na ČT přesvědčovat své přesvědčené voliče, bojovali o nerozhodnuté voliče. Na výkonu pana generála se projevila zdravotní indispozice. Pan expremiér včera předvedl svůj za poslední roky nejlepší, ale obsahově velmi kontroverzní výkon. Vyslovený renonc představovala odpověď o případné reakci České republiky na hypotetické napadení Polska či Pobaltí Ruskem, což doháněl později v noci na sociálních sítích. Kompetenci projevil Andrej Babiš v ekonomických tématech, kde Petr Pavel spíše opakoval vládní rétoriku pětikoalice než svůj vlastní postoj občanského kandidáta. Včerejšek ukázal první opravdovou tvrdou prezidentskou debatu amerického stylu. Jsem zvědav, komu přinese podporu nerozhodnutých voličů, a kdo ji naopak ztratí,“ okomentoval Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, expředseda Asociace krajů ČR a někdejší místopředseda ČSSD.

„Hodnotím ji jako slabší. Andrej Babiš se dopustil faux pas ohledně (ne)pomoci napadeným spojencům, Petr Pavel nebyl v nejlepší formě. Oba mnoho slov, ale dojem rozpačitý,“ ohodnotil Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Nemít Babiš miliardy a PR tým, neměl by v politice sebemenší šanci. A to říkám přesto, že teď hlásá věci, s nimiž vesměs souhlasím. Nedá ale souvislou větu, o souvislé myšlence ani nemluvě,“ vypozoroval Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Andrej Babiš veřejně přiznal úmysl zradit naše polské a pobaltské spojence v případě napadení. Nedokážu pochopit, jak nějaký český politik vůbec může po zkušenosti z roku 1938 něco podobného vyslovit. Myslím, že tak bezpáteřní člověk nemá právo uvažovat o prezidentském úřadu a měl by z volby v zájmu České republiky rovnou odstoupit,“ domnívá se Mikuláš Peksa, europoslanec za Českou pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Je stále víc zřetelné, že vládní generál říká jen naučené fráze. A když nemá před sebou noty, říká nesmysly, jako v případě Istanbulské úmluvy. V zájmu ochrany demokracie jednoznačně je, aby budoucí prezident systém vyvažoval. Bylo by velkou chybou, kdyby se moc výkonná, zákonodárná i ústavní dostala do područí pětikoalice, která se snaží uzurpovat moc, co to jen jde,“ uvedl Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Ne, nemohl. On se chová jako idiot, a to spíše voliče odradí,“ vyjádřil se Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

„Já jsem se na včerejší debatu nedíval. Nic výrazného jsem neočekával ani od kandidátů, ani od ČT. Dnešní politické i mediální reakce svědčí o tom, že jsem se rozhodnul správně, když jsem dal přednost klasickému westernu Mackennovo zlato s Gregory Peckem v hlavní roli,“ podotkl Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec ODS.

„Nemyslím si, že něco zvrátí Andrej Babiš. Má své nevoliče. A ty nepřesvědčil. Navíc v otázce NATO a případném naplnění závazku j NATO ukázal, že si bere jen to, co se mu hodí a z čeho má prospěch. Z čeho nemá zisk, tomu se vyhne! Bylo úsměvné, když Babiš, prominent minulého režimu, si stěžoval na komunistický režim! Řadový člen KSČ nemohl jinam než do NDR a Maďarska. On byl v Maroku a běžně cestoval na Západ,“ povšiml si Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, místopředseda mandátového a imunitního výboru Senátu, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Pro mě volba prezidenta skončila, když prchl Středula. Debatu jsem nesledoval. Ale považuji za důležité aktivní občanství, které je předpokladem funkční demokracie. A to jak při volbě, tak při výběru kandidátů. Takže budu volit menší zlo pro naši zemi,“ objasnil Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, někdejší místopředseda vlády, Senátu a ČSSD.

„Debata byla hrozná a odpovídala skutečnosti, že do druhého kola voliči poslali dva předlistopadové komunisty. Takže většinu času řešili svoji minulost. Možná dokonce úmyslně, protože vize obou nula, povrchní znalosti ekonomiky, Babiš zjevně ani nezná základní podmínku členství v NATO, což je na expremiéra stěží uvěřitelné. Několikrát během jejich diskuse mě napadlo, že národ má takové politiky, jaké si zaslouží. Babiš se jevil celkově živější, útočil, lhal a manipuloval jako vždycky. Pavel se bránil, asi i kvůli své viróze. Oba tábory příznivců ale jsou tak zaťaté, že jejich volbu nic nezmění. Asi dva lidé mi říkali, že kvůli diskusi změnili názor a podpoří Babiše,“ upozornil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klub TOP 09 a STAN.

„Příchod kandidáta na prezidenta Andreje Babiše zjevně zaskočil redaktora ČT Řezníčka i protikandidáta Petra Pavla. Ze strany České televize byl již připraven jiný scénář ve stylu ‚óda na generála‘, který tímto nevyšel. Tak alespoň vykolejený redaktor pomáhal Pavlovi zcela nepokrytě zvítězit nad Babišem, což se mu ani přesto moc nedařilo. Tím ČT jen znovu dokázala svoji ‚nestrannost a objektivitu‘. Nic není rozhodnuto, i přes tuto nevídanou masáž mainstreamových médií rozhodnou voliči, kteří metody médií jistě vyhodnotí a použijí u voleb vlastní rozum,“ ohodnotila Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Babiš s každým veřejným vystoupením prorazí další dno. Zamotává se do svých vlastních lží, protiřečí si, svou vlastní citaci prohlásí za lež, opakuje naučená hesla, neodpovídá na otázky a jako bonus dokázal vytvořit mezinárodní skandál, když předem odmítl pomoc spojencům. To není diplomat, to je diletant. Čím víc takových veřejných vystoupení bude, tím víc to pochopí lidí. Takže se těším na další,“ těší se Martin Šmída, radní Olomouckého kraje za Českou pirátskou stranu.

„Když opomenu zcela nepřijatelný a neprofesionální výkon moderátora Řezníčka, musím konstatovat, že dle mého názoru dopadla tato debata nerozhodně a nové hlasy Andreji Babišovi nejspíš nepřinese. Jeho vyjádření, že po ranní mši arcibiskupa Graubnera začal na věci koukat jinak, bylo již velice prapodivným úvodem duelu. Stejně tak dnešní dementování v debatě vyjeveného postoje neposílat naše vojáky do bojových misí NATO mu vyšší podporu levicové části voličského elektorátu nepřinese. Pavel nebyl těžkým soupeřem, ale některé Babišovy reakce byly prostě kontraproduktivní. I když opakuji, že byly vyvolány jednosměrným a tendenčním tlakem redaktora ČT. Domnívám se, že by pro Babiše bylo možná lépe do takovýchto předpřipravených pastí raději nechodit,“ zareagoval Jiří Valenta, bývalý poslanec KSČM.

„Včerejší debata kandidátů jednoznačně ukázala, že Petr Pavel je kandidátem progresivistů a navzdory vzorné spolupráci moderátora se jim ani tak nepodařilo Andreje Babiše úplně znectít. I když má Andrej Babiš do skutečné konzervativní opozice opravdu daleko, přece jenom je nadějí, že válečné běsnění progresivistických kruhů nejenom u nás, ale i v EU bude přinejmenším brzdit. To vidím jako nejdůležitější faktor. Myslím a doufám, že včerejší debata otevřela mnoha lidem oči a pochopí, že volit generála v.v., který sloužil komunistům stejně nadšeně jako sloužil později NATO, opravdu není dobrý nápad. Naše děti by nám to nikdy nezapomněly. Protože mír je lepší než válka, a je lepší být živý než mrtvý,“ okomentoval Jiří Kobza, poslanec SPD, bývalý diplomat.

„Nejsem si jist, je naopak dost nerozhodnutých, které může ztratit. Uvidíme o víkendu,“ konstatoval Marian Keremidský, první místopředseda Strany práv občanů.

„Zájem o debatu jsem měl velký a bylo překvapením, jaký průběh měla. Přiznání moderátora pana Řezníčka o nečekaném příchodu Andreje Babiše bylo úsměvné a odhalilo nepřipravenost, neprofesionalitu vedení diskuse, když si musel vypomáhat vlastními názory místo moderace názorů hostů. Andrej Babiš byl čitelný a připravený. Neřekl ovšem nic, co bychom již neslyšeli v minulosti. Mimo podpásové otázky napadení Polska, již nyní masivně publikované. Přitom stačilo říci, že pokud by byla příčinou napadení vlastní agresivita, je článek 5 již nyní nevyužíván (například Řecko a Turecko). Paradoxně to v další debatě potvrdil i Petr Pavel, když hovořil o dohodě s aktivací článku 5, a ne o jeho automatické realizaci! Z celkové debaty vyšel vítězně Andrej Babiš, to musím objektivně přiznat. Pan Petr Pavel působil nepřipraveně a defenzivně. Proto ani příliš nepřekvapilo zrušení jeho následného programu. Tak doufejme, že jeho tým obsahuje i mentora a kouče schopného opět nastartovat Petra Pavla, aby i závěr debat byl pro voliče zajímavý a aby vedl k přemýšlení o funkci prezidenta ČR,“ sdělil Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Viděl jsem dva kandidáty, z nichž ani jeden nemá, bohužel, schopnost oslovit tu druhou část národa. Moderátor měl k jednomu kandidátovi blíž a k druhému méně. Jaký to bude mít vliv na preference, to se ale neodvažuji odhadnout,“ poznamenal Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, bývalý primátor Liberce.

„Petr Pavel působil strojeně, reakce jak od automatického telefonního operátora až podezřele pasovaly na otázky moderátora. Andrej Babiš jako vždy mnohomluvný, trochu chaotický, ale daleko více konkrétní než oponent. Moderátor zcela zjevně se snažil vyprovokovat Andreje Babiše k chybě. Úsudek je asi na každém z nás. Skalní přívrženci se zviklat nedají, i kdyby oba dva mlčeli, ale pro svoji skupinu přívrženců a myslím i pro tu část, co by mu mohla dát hlasy, pokud je přesvědčí, odvedl Andrej Babiš maximum. Přiblížil se jim lidštějším projevem než jeho oponent. Tento duel by mu mohl přihrát hlasy. Ani jeden z těch pánů není rétor typu Zemana nebo Klause. Bohužel,“ zmínil Otto Černý, oceněný účastník třetího odboje, člen Trikolory.

„Myslím, zaprvé, že moderátor ČT Řezníček šel do Babiše hodně natvrdo a k objektivnosti měl daleko. A zadruhé, otázka ohledně vojenské pomoci Polsku byla spíš provokace, protože u nás prezident takovou pravomoc nemá. Jestli to Andrej Babiš dotáhne do vítězného finále, nevím. Ale nepodceňoval bych ho,“ upozornil Milan Šarapatka, bývalý poslanec Úsvitu a diplomat.

„Otázka pro mne stojí jinak. Může Andrej Babiš zvrátit jednotný postoj téměř všech médií, jež zcela nepokrytě kopou za generalissima?“ otázal se Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

