Zruší mi Facebook, řekl sněmovně Klaus ml. Kalousek se zlobil

Plánovaný rozpočet s dosud největším plánovaným schodkem v dějinách České republiky čelí kritice z mnoha stran. Jak od předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, tak od předsedy Trikolóry Václava Klause mladšího. Ten tepal Alenu Schillerovou za dluh, který by v tisícikorunách dvakrát oblepil zeměkouli. „Tedy abych byl přesný, je to 1996krát, aby mi Demagog.cz nezrušil facebookový účet, že šířím fake news,“ rýpl si. A do Andreje Babiše se pustil za to, že ještě není jasné stanovisko k tomu, že se Evropská unie chystá společně zadlužovat a vybírat nové daně.

Václav Klaus hned zpočátku přiznal, že i on navrhne zákon o státním rozpočtu přepracovat. Podle něj je celá novela jen čistá informace o narůstajícím dluhu, nikoliv reakce na dramatický ekonomický vývoj. „Tady spousta kolegů mi říkala, že dnes ve 4 ráno jeli po dálnici, aby se zúčastnili zasedání, to pak tedy začalo se zpožděním v 10.30. A jediné, co se teď dozvíme, je, že je to 500 miliard, po prázdninách to bude 700, a není zde sebemenší snaha jakkoliv ušetřit ve státních výdajích, jakkoliv reagovat na tu stávající situaci,“ kritizoval opoziční politik. Anketa Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 2880 lidí

Dodal, že 500 miliard je tak velké číslo, že si ho nikdo neumí pořádně představit. „Moji kolegové spočítali, že kdyby to bylo v tisícikorunách, tak dvakrát oblepíme celou zeměkouli těmi penězi, kterých je 500 miliard. Tedy abych byl přesný, je to 1996krát, aby mi Demagog.cz nezrušil facebookový účet, že šířím fake news,“ rýpl si Václav Klaus mimo téma. A připomenul, že se jedná o celou jednu třetinu státního rozpočtu, což je podle něho varující.

Vyvracel tvrzení, že takový dluh nevadí. „Pokud tedy nevadí, že je 500 miliard schodek, tak proč by nevadilo 1000 miliard? Nebo 3000 miliard? Proč vůbec vybíráte daně, když to nevadí? Když všechny peníze vytisknete a půjčíte. Zrušme daně, zvyšme všechny výdaje státního rozpočtu dvakrát a máme 3000 miliard, to už od těch pěti set není takový rozdíl,“ ironizoval Klaus na adresu Aleny Schillerové. To, že dluh budou platit ještě děti a vnoučata, dle něho není tak závažné jako to, že se jedná údajně o útok na střední třídu. A zmínil, že z očíslovaných programů Covid dostali občané a podnikatelé jen slabých 43 miliard.

Obvinil vládu, že prohospodařovala prosperitu vytvořenou firmami a pracujícími občany a uplácela voličské skupiny. „Tento mejdan teďka skončil díky přispění té epidemie, tohle už je dlouhodobě neudržitelné,“ shledal Klaus mladší.

Uvedl, že firmy i rodiny v této situaci šetří, ale vláda se tváří, že šetřit není třeba. A zmínil, co Trikolóra navrhovala ještě v „době blahobytu“. „Nejde jenom o ty politické neziskovky a různé samojedící organizace v rámci státu, ale jsme třeba země, která má trojnásobek dotací soukromým subjektům z rozpočtu,“ uvedl.

Jako příklad dal Švýcarsko, které má ústavně zakotvený zákaz shodky státního rozpočtu. A pokud ho vyprodukuje, tak musí být i ustanoven způsob, jak ho splatit v nejbližších 5 letech. Což Klaus srovnal s Českou republikou, kde je údajně výhled jen do krajských voleb, případně parlamentních a pak „děj se vůle Boží“.

A do Babiše se pustil ještě za plán New Generation EU. „Což není nic jiného než společné dluhy Evropské unie a společné daně,“ zhodnotil politik a ptal se, jaké je stanovisko České republiky, protože nechce, aby se ke splácení dluhů Česka přidalo ještě splácení dluhů např. Španělska a Itálie. Dodal, že EU hodlá prolomit tabu výběru daní a chce zavést nové emisní povolenky, tedy odpustky, dále daň z velikosti firmy, dovozní uhlíkovou daň a za čtvrté digitální daň. Klaus prohlásil, že ho tyto nové daně děsí a opět požadoval stanovisko české vlády. „Zda je to jasné veto nebo zda je to jako u evropského Green Dealu, kde pro časopis Blesk se vyjadřujete velice negativně, já s vámi souhlasím, ale v realitě ta vláda už vysílá signály, že se toho zúčastníme,“ kritizoval Babiše za údajně dvojí politiku.

Kromě Václava Klause rozpočet kritizoval i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vláda aktivně žádá, abychom povolili zvýšení výdajů o 137 miliard korun, aniž by dokázala specifikovat na co. Všechny peníze navrhuje do vládní rozpočtové rezervy,“ rozčiloval se na půdě poslanecké sněmovny předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „To jsem za 30 let nezažil. Žádný cti dbalý poslanec by pro to nemohl zvednout ruku, protože by rezignoval na svoji povinnost vědět, kam půjdou jednotlivé položky,“ uvedl.

Pozastavil se nad tím, že před týdnem měl videokonferenci s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), která měla uvádět, že neumí specifikovat své požadavky. „Po 18 hodinách od okamžiku, kdy paní ministryně řekla, že to neumí, přišel pozměňující návrh poslance Babiše, který se o tu specifikaci pokouší a rozepisuje to do sedmi kapitol státního rozpočtu,“ podotkl Kalousek.

„Kdy tedy paní ministryně poslance obelhávala? V pondělí, kdy říkala, že to neumí, nebo v úterý, kdy přišel pozměňující návrh poslance Babiše. A já si myslím, že nás obelhávala v pondělí i v úterý, neboť specifikace pana Babiše žádnou specifikací není. Jsou tam položky, astronomické, kdy nevíme, co si pod nimi máme představit,“ dodal.

