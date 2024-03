Zrušit vztahy se Slováky na Masarykovy narozeniny? Neobratný krok, mírně řečeno, nechápe Netolický

Ohlásit zrušení styků se slovenskou vládou v předvečer výročí prezidenta Masaryka? Nevím, jestli zrovna toto byl motiv představitelů naší vlády, nebo to jen nedomysleli, přemýšlí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Jde podle něj o neobratný krok, mírně řečeno. Do médií mezitím unikl popis, jak vláda k takto zásadnímu rozhodnutí dospěla. Mělo jít o rychlou akci zaranžovanou mezi Petrem Fialou a Jozefem Síkelou.

Po středečním jednání vlády premiér Petr Fiala mnohé překvapil, když ohlásil zásadní obrat ve vztazích se Slovenskem.

Rozdílný pohled na zahraniční politiku, zejména na agresi Ruska na Ukrajině, je podle premiéra důvodem pro to, aby bylo časově neomezeně zrušeno pravidelné setkávání obou vlád.

„Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili v příštích týdnech či měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky,“ sdělil na tiskové konferenci.

Podle informací ze zákulisí středečního jednání vlády šlo o domluvenou spolupráci premiéra s ministry za STAN. Bod k projednání navrhl až v průběhu jednání Jozef Síkela. „Já do Bratislavy nejedu,“ sdělil prý premiér Fiala stručně na dotaz ohledně chystaného společného jednání.

„Považovali jsme za správné gesto slézt z toho vrcholu pyramidy vzájemného přátelství,“ citovalo Aktuálně.cz ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka.

Z překvapených ministrů ostatních stran nikdo neodporoval, zdrženlivější přístup prý navrhoval Jan Lipavský. Podle informací z Černínského paláce ale ministerstvo zahraničí připravovalo změnu vztahů se Slovenskem už poslední dva týdny.

Z rozpravy vyplynulo, že zlepšení vztahů by mohlo nastat po prezidentských volbách. Zuzanu Čaputovou může v březnu vystřídat buď Peter Pellegrini, předseda vládní strany Hlas, nebo bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok, kterého naopak podporuje opozice.

Hejtman se diví: Na Masarykovy narozeniny?

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický si klade otázku, zda bylo načasování česko-slovenského sporu premiérem Fialou náhodné. Samozřejmě lze uvažovat o snaze zasáhnout do březnových prezidentských voleb. Netolický ale připomíná ještě jeden aspekt. Premiér totiž obrat ohlásil v předvečer výročí narození zakladatele společného státu Tomáše Garrigua Masaryka.

„Nevím, jestli zrovna toto byl motiv představitelů naší vlády, nebo to jen nedomysleli. Je mi z toho smutno,“ uvedl hejtman.

Slováci podle něj byli a jsou a budou našimi nejbližšími politickými spojenci i osobními přáteli. Společná minulost je pro obě strany zavazující, bez ohledu na to, kdo je zrovna toho času v čele jednoho nebo druhého státu.

„Přemýšleli naši představitelé, jak bude záležitost komunikována a vnímána lidmi na Slovensku?“ ptá se Netolický. Vzhledem k blízkým prezidentským volbám podle něj vypadá komentování slovenské politiky z pražského pohledu velmi nevhodně.

„Není to náhodou to, co Slováky tak štvalo v minulosti a co vedlo k rozpadu společného státu před 31 lety?“ připomíná. Nemusí se nám líbit současná zahraniční politika Slovenska nebo změny trestního zákoníku, ale nemusíme dělat gesta, která mohou poškodit naše vztahy na dlouhou dobu.

„Máme spoustu společných témat, která máme řešit. I proto je vyznění celé záležitosti podle mého názoru nešťastné,“ dodává hejtman.

Pardubický kraj má dlouhodobě partnerství s východoslovenským krajem Prešovským. „I proto, že krok české vlády považuji mírně řečeno za neobratný, oficiálně kontaktuji svého kolegu z partnerského kraje a potvrdíme si alespoň videorozhovorem, že naše vztahy nejsou nikterak narušeny a pokračujeme tak jako doposud, bez ohledu na to, co se děje mezi představiteli vlád obou zemí,“ slibuje.

Obává se totiž, že premiérovo horlivé ujišťování při čtvrtečních interpelacích, že vzájemné vztahy nebyly gestem nijak poznamenány, je spíše důkazem opaku.

„Z mého pohledu vše ‚markéťáci‘ vlády přehnali. U česko-slovenských vztahů mnohonásobně platí – dvakrát měř, jednou řež,“ uzavírá hejtman Netolický.

