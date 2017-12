Ztrácíte v průzkumech, tak zkoušíte získat popularitu na můj účet, vzkazuje Drahoš Horáčkovi s Topolánkem. Místo soubojů se chce voličům představovat

Za pár týdnů bude jasné, kteří uchazeči o Hrad postoupí do druhého kola přímé volby prezidenta. Dosavadní průzkumy ukazují, že z prvního místa postoupí současný prezident Miloš Zeman. Ale kdo s ním? Tytéž průzkumy naznačují, že druhým postupujícím bude profesor Jiří Drahoš. Pokud chtějí uspět Michal Horáček nebo Mirek Topolánek, budou muset ještě zabrat. Pánové to velmi dobře vědí a na Drahoše v poslední době útočí. Pan profesor teď svým soupeřům poslal vzkaz...

Jednou Michal Horáček označil Jiřího Drahoše za mlhu, za muže, u něhož není jasné, co si myslí, pročež mu také těžko čelí. Jindy označil Drahoše za vodu bez chuti a bez zápachu. Do třetice ho v jednom z rozhovorů označil za fňukala. Mirek Topolánek zase o Jiřím Drahošovi říká, že byl dobrý vědec, ale scházejí mu politické zkušenosti. Vyčítá také Drahošovi, že jednou tvrdí, jak by vládu podporovanou komunisty a Tomiem Okamurou nejmenoval, podruhé už tak striktní není. A člověk pak neví, co si má myslet.

Zdá se však, že Jiří Drahoš si z kritiky svých protikandidátů mnoho nedělá. „Že bych kvůli nim špatně spal, to určitě ne. Z principu se ničeho nebojím. Je ale jasné, že většina protikandidátů Miloše Zemana si bude brát navzájem voličské hlasy,“ uvedl Drahoš. Zdá se mu, že jsou pánové nervózní z průzkumů, ale on na jejich útoky nehodlá reagovat.

Stejně tak nevidí důvod, proč vstupovat do dalších debat proti Mirku Topolánkovi nebo Michalu Horáčkovi. Pan profesor např. odmítl přijít do některých debat pořádaných serverem Blesk.cz v lednu příštího roku. „Nevím, proč bych měl přistupovat na mnoho debat s Mirkem Topolánkem. Nevím, proč bych mu měl neustále umožňovat, aby se prezentoval. Já jsem klíčové věci už mnohokrát řekl a ještě řeknu,“ řekl Drahoš.

Debaty považuje za vedlejší. Může se stát, že na sociálních sítích se k debatám vyjádří především příznivci Mirka Topolánka, kteří výkon Drahoše tak či tak „zdrbnou“.

„Když budu debatovat s Topolánkem nebo s někým jiným, stejně budou příznivci Topolánka či jiného kandidáta po debatě tvrdit, že na jejich kandidáta nemám. Zatímco lidi, kteří nechtějí volit Topolánka a jiné kandidáty, o tom nemusím v debatách přesvědčovat. Já teď potřebuji zvýšit povědomí o svém jménu a mé akceptovatelnosti pro voliče, kteří jsou mimo Facebook, Twitter a celkově sociální sítě,“ říká Drahoš.

