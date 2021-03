Ztráta nezávislosti, znehodnocení koruny... Komunista Dolejš varuje Babiše před tím, co plánuje s ČNB

„Na doping státního rozpočtu z České národní banky prostřednictvím případného rozdělení účetního zisku můžeme nyní reálně zapomenout. Téma dlouhodobé konsolidace veřejných financí bude muset hledat koncepčnější přístupy,“ shrnuje ve svém komentáři komunistický poslanec Jiří Dolejš v reakci na názor premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana, že by centrální banka měla přispívat do státního rozpočtu. Podle Dolejše však „účetní výsledek hospodaření ČNB za rok 2020 nejsou reálné peníze na rozdávání“.

reklama

Anketa Je vám líto, že Klaus ml. odešel z politiky? Ano 54% Ne 20% Je mi to jedno 26% hlasovalo: 7856 lidí



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí uvedla v České televizi, že se dohodla s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem na přípravě novely zákona o České národní bance. „Na základě této novely by Česká národní banka nakupovala státní dluhopisy od bank,“ řekla.



K varováním, že naše centrální banka kvůli vládním krokům ztratí nezávislost a dojde tedy i ke znehodnocení koruny, se připojil i komunistický poslanec Jiří Dolejš s reakcí na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že by ČNB dokonce měla přispívat do státního rozpočtu.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dolejš však Babiše poučuje, že by státu takovýto krok příliš nepomohl. „Státnímu rozpočtu se loni prostřednictvím daňového balíčku pustilo žilou. Pro někoho by tedy bylo lákavé, nalít chybějící peníze do rozpočtu z prostředků ČNB. Možná někomu přijde téma nezávislosti centrální banky jako plané teoretizování, ale praktický problém je v tom, že ani mimořádný účetní výsledek hospodaření ČNB za rok 2020 nejsou reálné peníze na rozdávání. A debata o případném rozprodeji devizových rezerv rozhodně není téma na politickou eskamotáž,“ jasně dává najevo.



Téma, které řešil Babiš s prezidentem Milošem Zemanem, podle poslance odstartovaly výroční zprávy o hospodaření ČNB, které uvádějí účetní ztrátu či zisk. Rozhodl se tedy Zemanovi s Babišem připomenout, jak centrální banka funguje: „Problém je, že je třeba si uvědomit, jak funguje centrální banka a co to reálně znamená, pokud hospodaří se ztrátou či ziskem. Na rozdíl od komerční banky ČNB hospodaří se svým kapitálem, aby naplnila své speciální funkce ze zákona. Neprodukuje profit, z kterého by se jednoduše mohly hradit běžné výdaje státu (o problému oddělení měnové a rozpočtové politiky nemluvě). A nenahradí tak aktuální výpadek daňových příjmů státního rozpočtu.“ Ing. Jiří Dolejš KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Především je třeba si uvědomit, že účetní rozdíl v hospodaření banky je dán přeceněním rezerv, které banka spravuje. Především jde o devizové rezervy, tedy cizí měna, většinou ve formě cenných papírů, něco málo zlato a depozita. Rozhodující vliv na hodnotu rezerv má vývoj měnového kursu. Silná koruna posiluje tendenci k hospodářské ztrátě ČNB, počátkem století ČNB tedy vykazovala značnou účetní ztrátu, ale ta nepředstavovala bezprostřední problém pro ekonomiku. V letech měnové intervence v období 2013-2017, kdy se měnil kurs koruny, ČNB vykazovala pro změnu účetní zisk,“ dodává. Nyní podle něj bude ČNB ve ztrátě a loňský výsledek byl prý pouze jednorázovou fluktuací. Psali jsme: Miroslav Novák: ČNB se poměrně ortodoxně drží svého inflačního cíle a cenové stability Takže cestovat budou smět jenom lidé s covidpasem? A tomu říkáte „uvolnění“? Šichtařová ukazuje na šílenou hloupost lidí, co rozhodují Sněmovna by měla dál schvalovat pravomoci ČNB k hypotékám Držte si peněženky! V tomto stavu je česká ekonomika. Máte úspory? Víme, kam je „uklidit“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.