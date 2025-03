Ztratili jsme sílu a teď na nás dopadne celní válka s USA. U Moravce se řešila vizitka vlády

V druhé části pořadu Otázky Václava Moravce České televize o aktuální ekonomické situaci České republiky se náměstek ministra financí Tomáš Holub a ekonom David Marek shodli na postupném snižování inflace, ale varovali před možnými dopady celní války mezi USA a Evropou na českou ekonomiku. Oba experti také poukázali na slabiny veřejných financí a potřebu zvýšených investic. Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5683 lidí

Tomáš Holub uvedl, že v následujících měsících lze očekávat postupné snižování inflace. „Celoroční průměrná inflace bude mírně nad dvojkou. Jsme zpátky, kdy je inflace na standardní úrovni,“ řekl Holub. David Marek doplnil, že inflaci se podařilo stabilizovat, přičemž jádrová inflace se pohybuje mezi dvěma a třemi procenty. „Odeznívá inflace u bydlení,“ dodal Marek.

Holub však upozornil, že Česká národní banka (ČNB) by neměla reagovat na aktuální inflaci, ale měla by se zaměřit na výhled na další rok a půl. „Jádrová inflace je na 2,3 %. Úrokové sazby by měly klesat rychleji,“ řekl Holub. Zároveň varoval, že pomalejší oživování ekonomiky má dopady i na rozpočtové příjmy státu, což je podle něj důsledek pomalé reakce ČNB.

Oba ekonomové se shodli, že případná celní válka mezi USA a Evropou by mohla mít negativní dopad na českou ekonomiku. „Krátkodobě bude růst inflace, pokud USA zavedou 25% cla na dovoz z Evropy. My budeme jako Evropa reagovat. Budeme reagovat na to, jak ta cla budou vysoká a na co budou zaměřená,“ řekl Holub. Marek dodal, že pokud by došlo na celní válku i mezi USA a Čínou, Čína by mohla začít tlačit své zboží do Evropy, což by mohlo vyrovnat cla USA proti Evropě, přesto varoval, že i to by byl problém.

David Marek varoval, že i zpomalení růstu ekonomiky o procento by mohlo znamenat, že česká ekonomika bude stagnovat. „I zpomalení o procento může znamenat, že ekonomika bude přešlapovat stejně jako poslední dva roky. Přešlapovala by na místě, což by nebylo pozitivní, protože ČR by na to doplatila nejvíc. Na nás by ten dopad celní války byl velmi citelný. Jsme exportní zemí a USA jsou pro nás druhý největší obchodní partner,“ řekl Marek.

Marek také kritizoval současnou i minulé vlády za to, že Česká republika ztratila svou ekonomickou sílu. „Životní úroveň a parita kupní síly – my jsme se z pozice premianta dostali na druhé místo zespoda. Před námi už je i Slovensko nebo Rumunsko. Toto je vizitka současné i minulých vlád. Potřebujeme mít silnou zemi, my jsme tu sílu ztratili,“ řekl Marek.

Tomáš Holub upozornil na tlak na evropský ekonomický model kvůli celním opatřením. Podle něj by mohla cla být tlakem ze strany USA, abychom změnili své strategie. „Cla jako tlak na Evropu, aby svůj ekonomický model přizpůsobila,“ řekl Holub. Zároveň uvedl, že spotřeba domácností bude i nadále tahounem růstu. „Můžeme těžit z toho, že spotřeba domácností bude stoupat. Spotřeba bude největším tahounem růstu, stejně jako minulý rok,“ dodal Holub.

Oba ekonomové se shodli, že situace veřejných financí je složitá. „Do investic nás bude tlačit rozpočtová realita,“ řekl Holub. Ale ke dnu nás potáhnou okolnosti. „Vynucené navyšování výdajů na obranu. Zvýšily se výdaje na obhospodařování dluhů. Na to padne procento HDP České republiky,“ řekl Holub. Marek dodal, že jsme jako Česká republika zaspali. „My bychom potřebovali najít až 300 % HDP na investice. Okolní země nemají takovou nevýhodu, protože už investovaly,“ uzavřel Marek.

Psali jsme: Zelenského peskovali jak malého kluka. Kupka se rozčílil Hašek se ptá Trumpa: Kolik Rusové zaplatí? Chce hnát ruského prezidenta k soudu 720 tisíc z dotace do vlastní kapsy. Bohatý manažer Autoklubu prý pravidla neporušil „Zelenskyj je hrdina, Trump je s**č.“ Eva Holubová se modlí za sjednocení Evropy