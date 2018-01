Zvolení Zemana? Fanoušci prezidenta, ptejte se Okamury a Babiše. Jasné informace, na čem teď záleží

15.01.2018 10:41

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš postoupil do druhého kola s více než 25 procenty hlasů. Prezident Miloš Zeman na pomyslnou čtyřicítku nedosáhl. Jak to však vypadá podle čísel, ta hrají pro Miloše Zemana. A to připouští například i analytik David Klimeš z Bakalova média, týdeníku Ekonom. Opírá se přitom o překvapivou analýzu experta Michala Škopa ze sdružení KohoVolit.eu.