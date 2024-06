Zvolením Pavla na Hrad už je jedno, kdo byl v KSČ, odrazil kritiky Dostál

Ve volbách do Evropského parlamentu kandidoval Ondřej Dostál na druhém místě kandidátky koalice Stačilo! Odhalil, zda plánuje něco podnikat směrem k podzimním volbám a k volbám do Sněmovny: „S oblibou říkáme, že evropské volby byly čtvrtfinále, po kterém stále ještě můžeme skončit s bramborovou medailí. A proto se musíme snažit jak v semifinále, kterým budou krajské a senátní volby, tak v tom finále, které za rok rozhodne o tom, kdo bude vládnout v České republice v dalším volebním období,“ uvedl Dostál v pořadu X Talk.

K napravování korespondenční volby poznamenal, že jako politik chce využít možnosti mluvit s lidmi. „Korespondenční volba, která má platit už od roku 2025, je špatně, protože si to ty strany napsaly na míru. Bohužel, protože mají většinu v Poslanecké sněmovně a mají také Senát. Nelze očekávat, že by to zrušil Ústavní soud. Vrátit to do současného stavu bude možné pouze při získání většiny v Poslanecké sněmovně a současně při získání většiny v Senátu. Proto je důležité, aby občané přišli k volbám,“ řekl europoslanec.

V krajských volbách Dostál v Plzeňském kraji kandiduje za pokračující koalici Stačilo! Stejně tak se koalice Stačilo! domluvila i v dalších krajích, což má podle něj vliv i na otázky zdravotnické: „Třeba jde o fungování regionálních systémů nemocnic či o dostupnost pohotovostí,“ poukázal Ondřej Dostál.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

„Senátní volby, v nichž z titulu europoslance kandidovat nemohu, jelikož je zde neslučitelnost, a ani by se to nedalo stíhat, pak se bude rozhodovat třeba o tom, zda bude možno opravit problém s volebním zákonem zvaným korespondenční volba, neboť k tomu je zapotřebí získat většinu v Senátu. Takže i tyto dvoje volby – krajské a senátní, budou důležité,“ řekl právník.

Na dotaz, zda plánuje vstoupit do KSČM, podotkl: „Nehodlám vstupovat do KSČM. My jsme koalice více stran a jsem rád, že další strany se pomalinku připojují, tak aby koalice Stačilo! mohla být základem té sjednocené, řekněme konzervativní levice, po které je mezi voliči velká poptávka,“ dodal Ondřej Dostál.

Na otázku, jak často nyní slýchá, že se do europarlamentu dostal za komunisty, poznamenal: „Svědčí to o tom, že lidé neumí číst. Rád bych zdůraznil, že jsem měl možnost seznámit se s mnoha lidmi i od našich koaličních partnerů z komunistické strany, které považuji za lidi pracovité a čestné, a pro mne je důležité, že také nezkorumpované,“ zdůraznil Dostál.

A doplnil: „Jsou to lidé, kteří nevyužili té výhody převlečení kabátů, což mnozí aparátčíci z předlistopadového období velmi úspěšně využili a stali se tou novodobou šlechtou,“ připomněl.

„Domnívám se, že zvolením pana prezidenta Petra Pavla se ta záležitost stala definitivně překonanou, ovšem pouze v mediálním vnímání, už je to jedno, kdo byl v KSČ,“ míní Ondřej Dostál.