Zvrácené: Němcová v šoku z KSČM. Ta podpořila básníka-odpůrce komunistů

Senátorka Miroslava Němcová nepřestává vycházet z údivu nad tím, co předvádějí komunisté. Obočí však nepozvedla nad tím, že fakticky podrželi vládu Andreje Babiše. Toho u moci drželi několik let a dalo se předpokládat, že ho budou fakticky podporovat i dál. Ostatně před rokem 1989 byl dlouhá léta členem komunistické strany a podle historiků i agentem komunistické státní bezpečnosti.

Šokující bylo pro Němcovou něco úplně jiného. Ohromilo ji, že šest komunistických poslanců z celkem sedmi přítomných na počátku června podpořilo v hlasování na předání státních vyznamenání básníka Jana Zábranu žijícího v letech 1931 až 1984. Tento básník za svého života komunisty opakovaně kritizoval. A to velmi ostře.

Němcová několik jeho výroků citovala.

„Všechno, co kdy KSČ od uchvácení moci a potlačení svobody slova lidem říkala, byly lži, lži a falešná hesla, zatajování skutečnosti a zakrývání pravdy, demagogie ... Stalin věřil Hitlerovi - víc než Rooseveltovi, Benešovi, Sorgovi, von Schulenbergovi - komunistická strana žádala od svých členů, aby bezpodmínečně věřili Stalinovi, takže vlastně dnes po letech je jasné, že komunistická strana vyžadovala od svých členů, aby věřili Hitlerovi, ne sice explicitně, ale in effecto,“ napsal Zábrana v roce 1973 v knize Celý život.

Miroslava Němcová ODS



„Rusko se ve dvacátém století stalo pokusnou laboratoří ďábla. ... Odsoudit vězně na pětadvacet let - to znamená konec. I když fyzicky přežije, vyjde z basy někdo jiný, troska. A co takhle odsoudit národ na pětadvacet let do kriminálu zvaného socialismus? Co zbude? A pětadvacet let už to trvá,“ vysvětloval svůj pohled na komunisty.

Kniha Celý život je prý pro Němcovou důležitá. Jasně ukazuje, jak zvráceně komunisté uvažují.

„Hlasy od komunistů jsou zvráceným narozeninovým dárkem. Že to udělali z blbosti je stejně hanebné, jako kdyby to narafičili schválně. Pokání v tom nehledejme. Mrtvý se nemůže bránit, je to na nás,“ uzavřela Němcová.

