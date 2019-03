Zvracení z Macrona: Bouře po zmlácení důchodkyně. Toto padlo v Česku

Po osmnáctém protestu Žlutých vest, který zanechal na třídě Champs-Élysées opravdu notnou spoušť, neboť demonstranti rabovali a zapalovali obchody, se Emmanuel Macron rozhodl předejít dalšímu opakování takových událostí a nejenom, že vyrazil šéfa policie a na některých místech zakázal protestovat, ale povolal i armádu. Zvláště za tento krok sklidil velkou kritiku, protože armáda nasazená proti civilistům evokuje opravdu nepěkné vzpomínky na devatenácté a dvacáté století. Nicméně, armáda byla podle Macrona nasazena hlavně na místa, která normálně střeží policie (v rámci prevence teroristických útoků), aby bylo více příslušníků volných k udržování pořádku při demonstracích. Nový šéf policie má podle serveru thelocal.fr nakázánu politiku nulové tolerance. Fotogalerie: - Tryzna žlutých vest Anketa Zeman by nejraději zrušil Senát Parlamentu ČR. Má v tom pravdu? Má 95% Nemá 5% hlasovalo: 4390 lidí

Celý článek ZDE

Nicméně, ani tentokrát se protesty neobešly bez incidentů. Jak informuje iDNES, třiasedmdesátiletá Geneviève Legayová utrpěla vážné zranění hlavy při zákroku pořádkových sil proti demonstrantům v jihofrancouzském městě Nice. Žena protestovala na Garibaldiho náměstí, na kterém úřady předtím demonstrace zakázaly. Je dobré dodat, že v Nice byly protesty zakázány na mnoha místech, protože na neděli byla v tomto městě naplánována návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Prezident Francie podle iDNES vyjádřil politování nad tím, že seniorka utrpěla při zásahu policie zranění. Upozornil však, že je dle jeho názoru nezodpovědné, když se „křehcí“ lidé vydávají na místa, „která jsou definována jako zakázaná“. „Přeji jí brzké uzdravení a snad i určitou formu moudrosti,“ dodal na adresu seniorky. Právě tento výrok vzbudil pohoršení.

„Dostaňte rozum, první lekce od Macrona. A co na to politici v Berlíně, Londýně nebo u nás v Praze? Co? Ticho po pěšině,“ vyčítá politikům poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Liberté, Égalité, Fraternité – podle Macrona,“ odsuzuje incident bývalý hejtman Michal Hašek. „Mnohočetná fraktura lebky 73leté seniorky po policejním zásahu. A vzkaz Macrona? Paní by se měla brzy uzdravit a... ehm, zmoudřet... Tohle NESMÍ BÝT BUDOUCNOST EVROPY,“ apeluje politik spolu se smajlíky vyjadřujícími nevolnost.

Taktéž právník Tomáš Tyl si neodpustil verbální kopanec: „ČT obšírně hovoří o tom, jak Macron bude dnes mluvit o lidských právech s čínským prezidentem. No, to chválím, třeba by mohl Si Ťin-Pching Macronovi vysvětlit, že mydlit vlastní občanky do krve není úplně košer…“

Akorát šéfredaktor Mladé fronty situaci zlehčoval výrokem: „Vždyť by to mohla být jeho žena!!!“ – narážeje na věkový rozdíl mezi Macronem a jeho manželkou.

Psali jsme: Konec přijde, jsem o tom pevně přesvědčen. Miroslav Macek probral bolavou ránu Evropy „Tak kde jsou tedy ve Francii problémy?“ ptal se Takáč na ČT hosta. A byl zavalen hromadou příkladů, znáte je i vy Dluh 1 000 000 000 000 eur, německá past eurozóny. Expert na EU ukazuje, k čemu potichu dochází Starou ženu přizabili policisté, Macron pro ni má knížecí radu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas