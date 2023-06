Zvrhlo se to. Profesor z ČVUT řekl jasně: Zakázat spalováky nepomůže

MOMINOTRING Rozvoj elektromobility je nám předkládán jako ta správná cesta ke snížení emisí a má zajistit mnohem ekologičtější způsob dopravy. Ukazuje se ale, že s ekologickým přínosem to nebude tak horké, upozorňuje Ondřej Přibyl, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze. „Mrzí mě, že se to zvrhlo do jednoho jediného tématu, že zakážeme spalovací motory a tím budeme mít úplně všechno vyřešeno,“ říká k zákazu spalovacích motorů v rozhovoru pro youtubový kanál Inovace Republiky. Důležité je podle něj zkombinovat různé technologie do ucelených řešení.

reklama

„Mně se celkem líbí téma v Evropské unii, že je třeba se bavit o udržitelnosti dopravy. Co mě mrzí je, že se to zvrhlo do jednoho jediného tématu, že zakážeme spalovací motory, a tím budeme mít úplně všechno vyřešeno,“ říká profesor Přibyl s tím, že je obecně příznivcem udržitelnosti dopravy.

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12676 lidí

Věnoval se také jednomu z hlavních trendů nastupující éry, které se nevyhýbají ani Česku, je jím autonomní mobilita, která ale dopravu ve městech podle Přibyla také nebude řešit tak úspěšně, jak se očekává. „Osobně se hodně věnuje tématu autonomní mobility, ale také jsem nerad, když někdo říká, že zavedeme autonomní mobilitu, autonomní vozidla a budeme mít vyřešenou dopravu ve městech. To vůbec není pravda,“ uvádí děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze k autonomním vozidlům, která v provozu nepotřebují řidiče a orientují se za pomoci počítačových systémů.

Autonomní mobilita může mít pozitivní dopad, ale může mít také velmi negativní dopad: „To, že pojede auto bez řidiče v první fázi nic neznamená, akorát mám čas pro sebe či na práci. Naopak se může stát, že skupiny obyvatel, které v tuto chvíli řídit nemohou, začnou využívat osobní automobil. Takže opravdu zavedení autonomní mobility může v první fázi dokonce vést i ke zhoršení dopravní situace,“ upozorňuje Přibyl.

Mnoho pozitivních slov nemá ani pro sdílená auta. „Opět, je skvělé, že nemusím mít své auto, sdílená auta mohou vést k tomu, že se vyrobí méně aut, takže dopad na ekologii zde je, ale v principu se opět nestane nic jiného, než že to auto pojede v zácpě a bude stejně přispívat ke špatné situaci ve městě,“ dodává.

„Podle mě všechna tato čistě technická řešení nemohou fungovat, a už vůbec nemohou fungovat každé samo o sobě. Začne to dávat více smysl, když budeme mít například autonomní auto, které komunikuje s řídicími systémy ve městě, bude integrováno do řízení či managementu dopravy, takže je potom například možné vyladit poptávku po dopravě nebo směřovat auto tak, aby nedocházelo k velkým dopravním zácpám.

Fotogalerie: - Oáza klidu Chanov

Když to auto bude mít nějaký alternativní pohon a napájení ideálně z obnovitelných zdrojů, ještě bude sdílené, když ho nevyužívám, tak ho využívá někdo jiný. Zde by bylo vhodné elektroauto, kdy jedu 20 minut do práce a potom tam 8 hodin stojí na parkovišti a večer ho opět 20 minut použiji, to má opravdu minimální dopad,“ říká Přibyl.

„První důležitá věc je zkombinovat různé technologie do ucelených řešení. Nevěřím v jednoduchá a krátkodobá řešení, že se opravdu zaměříme pouze na jednu oblast a ono to začne fungovat. Je potřeba o věcech uvažovat jako o celku,“ říká Ondřej Přibyl.

Velmi důležité téma je však podle Přibyla i samotné dopravní chování, které souvisí s návyky a potřebami lidí. „Doprava je odvozena z potřeby účastnit se na aktivitách – člověk cestuje za zábavou, musí nakoupit, vyzvednout manželku z práce apod. A tady opět vnímám propojení s tématem chytrých měst, protože za mě chytré město je takové, které je udržitelné, lépe využívá zdroje apod. a doprava k tomu může hodně přispět. A druhá otázka je, že projekty v chytrých městech by měly zlepšovat kvalitu života každého z nás. Jsem přesvědčen, že obecně platí, že budu tím spokojenější, čím větší možnost budu mít se účastnit na aktivitách, na kterých chci. Takže vnímám tam tu velkou vazbu mezi aktivitami a kvalitou života a jsme zpět u přístupu k dopravě založeného na aktivitách.“

„Když budu umět modulovat, a tím i ovlivňovat to, jak se lidé účastní na aktivitách, budu schopen modulovat i tu dopravu. S tím souvisí celá řada témat, během covidu jsme například zažili home office, to vše může vést k tomu, že tu cestu vůbec neuskutečním, takže lepší je, když pojedu tím elektroautem, klidně i autonomním autem a budu stát v té zácpě, tak je lepší tu cestu vůbec neuskutečnit. A k tomu mohou vést některá opatření,“ říká Přibyl.

A další důležité téma v této oblasti je, že bychom měli opravdu přemýšlet o tom, jaký dopravní prostředek využijeme. „Já jsem opravdu přesvědčen, že je potřeba stavět města a věnovat se té problematice ne z pohledu aut, tedy města pro auta, ale stavět města pro lidi, pro život. Zní to jako velké klišé, ale věřím v koncepty 15minutových měst,“ dodává Ondřej Přibyl, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Evropský parlament v únoru definitivně schválil dohodu členských států Evropské unie o nové normě nulových emisí, která počítá s tím, že od roku 2035 má být v členských zemích prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzin či naftu.

Psali jsme: Drahá „šťáva“ do baterií. Auta tu nabíjíme dráž, než sousedi „Ale houby. EU nedodržela slib!“ Vondra k zákazu motorů. Nový vývoj „Na fabii zapomeňte. Šikana venkovanů.“ EU-plán s auty: Už za 2 roky Německo čeká „bitva o nabíječky“. Národ elektromobilů vyráží na hory

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama