Alena Vitásková: Komu vadí přímá volba prezidenta? Občanům – voličům určitě ne

Kdyby se při téměř všech prezidentských volbách nepletichařilo, tak by asi přímá volba prezidenta ani nevznikla. Kontrolního chrousta vypustil předseda ODS Fiala a snaží se rozvinout veřejnou diskuzi. Možná příští „demonstrace“ na Letné již bude proti přímé volbě prezidenta. Prezident prý nechce vyměnit ministra kultury, který poukázal na podivné finanční praktiky s veřejnými financemi v rezortu kultury. Místo, aby se celý podivný tok peněz šetřil, tak vyhodíme toho, kdo na to upozornil. Nic nového, v České republice, to je bohužel běžná praxe. A mohu o tom napsat celou další knihu.

Jaké další eso má ODS ještě v rukávu? Možná, příště to bude zrušení voleb do parlamentu. Že vlastně žádné volby nejsou třeba, že je to drahé a daňové poplatníky stojí každé volby stamiliony korun. Možná navrhnou, aby se o poslanecké posty losovalo. Nakonec v „losovačce“ mají tradiční strany praxi. Nebo se mohou poslanecké posty třeba „dražit?“ To je jedno, hlavně ať nám do toho občané nemluví…

To vše možná ještě nastane. Ušetříme veřejné finance na volby a ušetříme voliče od zklamání, „koho jsme si to vlastně zvolili“.

Již delší dobu očekávám, kdo první vypluje s návrhem zrušit přímou volbu prezidenta. Očekávala jsem, že to budou, všem dobře známe naše milé tradiční demokratické strany ODS, nebo ČSSD. Nebo někdo další? Komu vadí přímá volba prezidenta? Občanům – voličům určitě ne!

Vnímá ODS, že více než polovina senioru nedosáhne na průměrný důchod? Vnímají „demokratičtí“ politici, že 70 % pracujících občanů nedosáhne na průměrnou mzdu?! To Vám opravdu nevadí? Vám nevadí rozkradený stát, ale vadí vám přímá volba prezidenta.

Věřím, že to voliči vnímají. Věřím, že to u voleb všem těm, rádoby demokratickým stranám spočítají.

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně IAV

autor: PV