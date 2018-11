Alena Vitásková: Nálepka, nášivka a smrt

Zrůdný fašismus používal nášivky – šesticípé hvězdy

Opakovaně, ze všech stran slyšíte: ten je pro-americký, ten je pro-ruský, ten je pro, nebo proti evropský. Ten je bílý, černý, žlutý, ten zase tlustý, hubený, hloupý, chytrý, vegetarián, xenofobní, vlastenec, separatista. S tím se můžete bavit – to je IN. S tím se nesmíte ani bavit - to je OUT.

Nějací NADLIDÉ hodnotí, kdo si zaslouží vyznamenání, kdo si jej nezaslouží, přitom sami nic pro společnost neudělali. Hodnotí, kdo je zdravý a kdo je nemocný, přitom lékaři nejsou.

Kdo jsou ti NADLIDÉ? Kdo jsou ti, kteří si usurpovali šířit názory a dávat rady, co má člověk v demokratické zemi dělat a co rozhodně dělat nesmí?

Kdo jsou ti ubožáci, kteří se snaží nálepkovat každého občana? Kdo jim dal právo se takto chovat a vytvářet nesváry mezi lidmi? Kdo jim dal právo zasévat nenávist, zlobu, nevraživost, mstu, opovržení, lži, ponižovat, hloubit příkopy. Vyčleňovat ze společnosti – to je jejich cíl?

Semínko ZLA bylo v historii zaseto mnohokrát. To semínko pěstované nenávisti, nálepkováním, je jen zlomek k dalšímu kroku - bratrovražednému boji. Vyvolání konfliktu, občanské války, světové války! Známe to z nedávné doby, Z NADLIDÍ se stali FAŠISTÉ.

Z „nevinných nálepek“ se přešlo k nášivkám. Ty nášivky znamenaly nekompromisní vyvražďování národa. Šesticípá hvězda znamenala, že ten člověk nemá lidskou hodnotu, že se s ním nesmíte bavit, přátelit, nesmíte s ním jet tramvají, nesmí do obchodu, nesmí, nesmí, nesmí…celá řada toho co se nesmí. Jediné co se vědělo, že ten s tou šesticípou hvězdou bude kdykoliv zabit a nikdo nic neřekne. A cikáni? Tak těm se ani nášivky nedávaly – ti se mohli vraždit bez nášivek, nálepek.

NADLIDÉ – VY CO NÁLEPKUJETE – OPRAVDU CHCETE PŘEJÍT K NÁŠIVKÁM?!

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu AV

Psali jsme: Češi jsou tolerantní. Ale jestli je budou zastánci multikulti ještě chvíli prudit, nedopadne to dobře, varuje Markéta Šichtařová Alena Vitásková: Pane ministře, jste zodpovědný za stav státního zastupitelství a justice v České republice Mnichov 1938, měli jsme se bránit? Západ prý mohl pomoci, Beneš jako politický účetní, analytik předkládá nový pohled na události, které zlomily Československo Pojedete ve vlaku do koncentračního tábora. V Praze začíná pozoruhodná výstava

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV