Andrea Dutková: Hoďte se do transu! Nesmí to být ale moc divoké, jinak nezrelaxujete

Stres není jen pocit tlaku, nervozity, úzkosti nebo strachu. Je to reakce organismu na novou situaci, které se snaží organismus přizpůsobit. Když je však adaptace příliš obtížná, objeví se příznaky reakce organismu. Čím je stres intenzívnější, tím jsou i reakce organismu významnější. Proces začne vylučováním hormonů hypothalamu, hypofýzy a nadledvinek, ty vylučují adrenalin a glukokortikoidy. Tyto látky působí na dýchání, srdce, krevní tlak, svaly, trávení, uvolňování tuků a glukózy. Stresovou situaci si uvědomíme právě kvůli příznakům, které se objeví. Každý člověk může mít různé příznaky.

Není úniku, něco si vás najde

Po psychické stránce zažíváme při stresu pocit úzkosti, deprese, nechuť do jakékoli činnosti, únavu, pokles sebevědomí a ztrátu sebedůvěry, nervozitu, podrážděnost. Po tělesné stránce to mohou být různé poruchy spánku ve smyslu probouzení se uprostřed noci nebo potíží s usínáním. Dále se objevují potíže s trávením, mezi něž patří například pocit knedlíku v krku, tíha v žaludku, bolesti břicha, dále žlučníkové obtíže jako bolesti vpravo pod žebry, nevolnosti, nadýmání, říhaní, gastritida, průjmy. Vyskytnout se může svalové napětí v zádech, na krku, ramenou a čelistech. Zaznamenány byly kožní poruchy jako opary, pupínky, svědění, lupénka, náhlé vyhledávání vlasů. Časté jsou sexuální problémy jako pokles apetence, nedostatečná erekce, potrápí i gynekologické obtíže typu nepravidelné menstruace, snížená plodnost. Pacienti si dále stěžují na kardiovaskulární příznaky s následujícími projevy: dýchací potíže, zvýšení tlaku, poruchy srdečního rytmu, bušení srdce, bolesti u srdce. Vyskytují se bolesti kloubů, artróza, záněty ramenního a jiných kloubů apod. Stresovaný člověk může být agresivní nebo v útlumu. Nezřídka se oddává vyšší konzumaci alkoholu, silněji kouří, trápí ho bulimie, anorexie, neklid, nebo i hyperaktivita. Bývá nedbalý, obtížně se koncentruje, mívá výpadky paměti. Stává se, že lidi, kteří jsou příliš dlouho ve stresu, onemocní závažnými chronickými chorobami. Vše může skončit hospitalizací na psychiatrii.

Dovolená jako útěk z pevnosti Boyard

Přemýšlíme vůbec nad tím, kdy odpočíváme? Lidé říkají, že odpočívají například, když pijí kávu, spí, chodí do „fitka“ nebo jezdí na dovolenou. Takové fitko je spíše záležitost výkonu, kdy máme radost z naplněného výkonu, ale vlastně jsme si neodpočinuli. Samozřejmě, že není špatné chodit intenzivně cvičit, ale zároveň nemůžeme očekávat, že si tam odpočineme. Vezměme si třeba dále takovou dovolenou. Jejím hlavním významem je, že všechno je najednou jinak. Navíc se na ni těšíme a připravujeme se na ni. Ona je tady ale hlavně proto, aby si na ní člověk odpočinul a ne, aby plnil jeden z úkolů, které si dal.

Konec zamyšleného potápěče

Jedním ze způsobů, jak si kvalitně odpočinout, je, že si zvolíme činnost, na kterou se potřebujeme důkladně soustředit. Díky tomu přibrzdíme myšlenky a řeči v hlavě, které pořád vedeme a které nás vytrvale trápí. To je forma, jak se dá opravdu odpočinout. Představte si, že hrajete fotbal a myslíte přitom na něco jiného. Tak to jste s odpočinkem skončili, protože jste rozjeli myšlenky. Třeba u potápěčů je nemyslitelné, že by dělali něco jiného, než na co myslí, musí být u toho, co dělají. Stejně tak horolezci. Jde zkrátka o činnosti, u kterých jste naprosto celí. Zároveň se nacházíte jakoby v transu, což je známka pocitu štěstí, tzv. flow. Je tedy dobré najít si činnost, která nás dokonale pohltí, do níž se plně vložíme, a myšlenky nebudou ubíhat jinam.

Tak co tedy uvolňuje?

Relaxace nebo meditace, kdy mozek vypne hlavu a plně se koncentruje na dech, což může trvat pouhých pět minut. Jsme odpočatí. Zvolíme jednu činnost, do níž se vložíme, a ostatní činnosti nás nezajímají. Uvolníme se pomocí stresu, tedy pozitivního stresu, adrenalinové zábavy, která vyvolává stres. V těle se pak odbourávají určité látky, které vyvolávají příjemné pocity. Jde sice o formu odpočinku, ale ne relaxace.

Nezapomeňme, že uvolnit se můžeme kdykoli a kdekoli, pokud to ovšem umíme.

(autorka článku, MUDr. Andrea Dutková, je psychiatrička a psychoterapeutka)

