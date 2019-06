Asociace řidičů alternativních taxislužeb: Kompromis, který však do budoucna dává velký smysl

Při dnešním hlasování o pozměňovacích návrzích k novele silničního zákona, které se dotýkaly i provozování taxislužeb, totiž hospodářský výbor sněmovny podpořil novelu v podstatě v rozsahu, jak byla navržena. Česká republika tak dnes učinila další důležitý krok k tomu, aby se svou legislativou dohnala okolní země - především Slovensko a Polsko - kde již došlo ke schválení zákonů, liberalizující odvětví taxislužeb. Co si od toho slibujeme? Přestože se stále jedná o kompromis, který je daleko tomu, jak bychom si zákon představovali, má šanci přinést rychlé narovnání trhu. Vydělat by na tom měli všichni - zákazníci, řidiči i samosprávy.

Za volantem alternativních taxíků jezdí řada z nás několik let. Většinou proto, že jsme chtěli, aby se zlepšila pověst a kvalita taxislužby. A nejsme daleko od pravdy, když řekneme, že se to podařilo a v posledních letech šla kvalita servisu nahoru především díky tomu, že alternativní taxislužby nastavila jasná pravidla kontroly ceny i kvality. Dnes není problém nepoctivé nebo špatné taxikáře "vyřadit" na základě hodnocení jejich cestujících. Sami víme, jak moc se snažíme, abychom získali to nejvyšší možné hodnocení. A bereme to tak, že novela nám přizná alespoň část tohoto úspěchu.

Velice vítáme vyřazení místopisných zkoušek, které považujeme za zbytečný relikt, zatěžující městské úředníky. Jejich uvolněnou kapacitu rádi uvidíme v ulicích při kontrolách provozu a výkonů jednotlivých taxikářů, které jsou pro nás tou pravou cestou, jak ohlídat kvalitu tak, aby taxislužby městu nedělaly českým městům ostudu, ale naopak zlepšovaly jeho pověst. Zároveň je třeba jasně říci, že nám nejde o zrušení kontroly a pravidel v taxislužbě. Ty jsou potřeba. Tak jako každý z nás má řidičák, musí mít živnost i pojištění. Ale vadí nám chaotické a často úplně překroucené regulace. Naše republika je malá a dokud se nesjednotí pravidla, která bude vyžadovat výhradně ministerstvo dopravy, daleko se nedostaneme. Nepodceňujme ani sílu jednotlivých platforem - v Česku Boltu a Uberu, pro které jezdíme. Kdo se v problematice orientuje, ten ví, jak rychle vyřadí z nabídky řidiče, kteří nesplňují jejich nároky. Což je velký rozdíl oproti jednání například některých dispečinků.

Určitá míra regulace bude vždy potřeba. Ale tu největší část už dnes stejně zajišťují Bolt a Uber, kteří rozhodně nepustí za volant kde koho, dále pak zákazník, který má možnost se rozhodnout nejen podle ceny za službu, ale sám hodnotit i výkon jednotlivých řidičů. I v tomto kontextu například testy z místopisu vážně nemají smysl. Všichni jsme si jimi prošli a nic nám nepřinesly. Mnoho z nás je dělalo dávno v minulosti, dnes jsou Praha a okolí stejně úplně jiné. Ve městě jezdíme s navigací, jako je Waze, i řidiči, kteří znají cestu nazpaměť. Využívají toho, že navigace ukazují dopravní situaci a alternativní trasy. Taková je realita a není důvod, proč dnes vyžadovat místopis. Navíc právě místopisné testy znemožňují jezdit po celé ČR. Proč by měl mít na jízdu po Karlových Varech monopol úzký počet taxikářů, kteří se podle toho budou chovat? Nic je nebude nutit zlepšovat servis a chovat se vstřícně ke klientům, když mají své jisté. - Blahoslav Tesárek, předseda přípravného výboru Asociace řidičů alternativních taxislužeb

Jsme rádi, že poslanci hodspodářského výboru dokázali přivést ke stolu nás i zástupce běžných taxislužeb a dosáhli kompromisu, který by měl nastavit rovné podmínky pro všechny a dá prostor pro vznik slušného a transparentního prostředí.

Za přípravný výbor Asociace řidičů alternativních taxislužeb:

Blahoslav Tesárek

Tomáš Janáček

Martin Stárek

Ondřej Pirohanič

Jan Svoboda

autor: PV