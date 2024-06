Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Bizarní a nedůstojné?!

Z tohoto důvodu se, zcela právem, domníváme, že zbytky kokainu mohl možná zanechat některý z poslanců. Ale někteří poslanci tuto domněnku razantně odmítají. a to, že odmítají se podrobit testu na drogy zdůvodňují tím, že toto podezření je bizardní a jejich testy na drogy by byly nedůstojné. Domníváme se, že toto podezření není bizardní, a každý poslanec by se měl podrobit vyšetření na přítomnost drog. Vždyť si sami uzákonili, že pracovníci jsou na pracovišti povinni se podrobit testům na alkohol a jiné návykové látky. To, že poslanci toto vyšetření odmítnou, pro nás jako voliče zůstane nepříjemná pachuť a pochyby o jejich poctivosti a bezúhonnosti. Vždyť to, aby nezávislá nezaujatá osoba odebrala u každého poslance nebo poslankyně vzorek na vyšetření, rozhodně nepokládáme za nedůstojné. Nebo jsou snad poslanci Parlamentu České republiky nedotknutelný spolek?

P.S. Parlament by měl striktně dodržovat tuto zásadu: "Domácí špína se nevytrubuje do světa, ale když dojde k úniku, musí se uklidit dokonale".

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný