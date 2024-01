Bohdan Babinec, Miroslav Josef Bezecný: Prevence v ozbrojování veřejnosti

reklama

Prof. Gabal přímo řekl, že odpovědnost za tuto událost nesou zákonodárci. Divil se, proč už dávno nezměnili zákon, a vyhláškou nezakázali vlastnictví poloautomatických nebo i automatických zbraní dlouhých i krátkých na veřejnosti, s vyjímkou sportovních škol a klubů. Prof. Pafko na to reagoval, že byl v USA, a že to je velice těžko proveditelné nařízení. Není to těžké, když nedáme přednost byznysu před lidským životem? Divíme se, že prof. Pafko se nezamyslí nad tím, že jak ve zdravotnictví je důležitá prevence, tak přesně platí i v otázce prevence bezpečnosti na veřejnosti. A proto souhlasíme s názorem prof. Ivana Gabala.

Představme si, že v současné době projednávaného zákona o zbraních na veřejnosti by bylo přísně nařízeno, že každý prodejce zbraní vede evidenci prodaných zbraní a munice k ní, nejen jmenovitě komu prodal, ale i číslo zbrojního pasu. A každý den tyto záznamy odesílal na centrální evidenci na policii. Za této situace by měla policie vše pod absolutní kontrolou, a ihned by věděla o pohybu zbraní a munice ve veřejnosti. Kromě toho by ze zákona každý držitel zbrojního pasu by musel povinně projít psychologickým vyšetřením. Výmluvy na to, že je málo psychologů, jsou liché. Vždyť 300 tisíc držitelů zbrojních pasů tyto neobdrželi za jeden rok, ale zhruba za třicet let.

Psychologická vyšetření držitelů zbrojních pasů by se měla provádět periodicky. Nad naším podnětem by se měla zamyslet současná vláda i parlament. Pokud by se tímto návrhem nezabývali, je otázkou, zda nebudou podobné případy přibývat. Když bychom analyzovali celý tento případ střelce vraha z filosofické fakulty, tak zjistíme spoustu chyb jak ze strany zákonodárců, tak i praktického lékaře, který vystavil způsobilost vlastnictví zbrojního pasu (když chirurg přehlédne akutní slepé střevo, nese trestnou odpovědnost). Policie se do filosofické fakulty dostala za 12 minut, přitom všichni policisté vnikli do budovy, a nenechali venku žádnou hlídku, která by monitorovala situaci kolem budovy. Doufáme, že naši zákonodárci zpřísní pravidla pro držitele zbrojních pasů, i evidenci zbraní a střeliva. Tím se policie může lépe orientovat v pohybu zbraní na veřejnosti. A také je třeba omezit propagování vražd na televizní obrazovce.

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Miroslav Josef Bezecný

