Červíček (ODS): Ještě větší kocovina

Pondělí

… začínám druhý týden dovolené - v Itálii - po ránu – jak jinak než úžasným espressem a čtu na internetu zprávy z domova:https://www.lidovky.cz/kscm-bude-drzet-k…/zpravy-domov.aspx…

A tak nějak nevím, jestli mi tep zrychlila italská káva nebo obsah článku o urputné snaze ANO a KSČM utajit toleranční smlouvu před hlasováním o důvěře?! Říkám si proč a mimoděk mne napadá - že by snad proto, aby alespoň do středy nebylo tak okatě patrno, co všechno mají bývalá diktatura s tou současně-budoucí společného, a že vlastně ani není důležité, že mají ještě třetího – ČSSD - „do party“, který by měl o podmínkách této „podpory“ vědět?. Nebo jde spíše o „podle tebe soudím sebe“ a již dopředu je tedy potřeba počítat s tím, že „já“ budu mít snahu podrazit „tebe“ a naopak, a proto je potřeba si dopředu krýt záda?

...https://www.parlamentnilisty.cz/…/Sefove-chteli-abychom-jed…

Vzpomněl jsem si, jak byl pan Chotěborský před působením ve Středočeském kraji ředitelem nemocnice Náchod a jeho působení zde vyvolávalo rovněž řadu rozporuplných jednání, která nakonec vedla k jeho odvolání. S odstupem času a vzhledem k aktuálním skutečnostem snad už nikdo nepochybuje, že to bylo jednoznačně správné rozhodnutí.

Úterý - Středa

… výlet do Monaka, jehož synonymem je pro mne zejména Monte Carlo. A přestože si myslím, že jsem celý život v dobrém slova smyslu také trochu hráč, na hru ve světoznámém kasinu jsem si z mnoha důvodů přeci jenom netroufal.

… začíná semifinále MS ve fotbale a obě utkání skončila úplně jinak, než jsem si přál. Zápas Belgie - Anglie o třetí místo si ale rozhodně o víkendu nemohu nechat ujít.

Středa - Čtvrtek

… Hlasování o důvěře vlády. Co k tomu dodat?! Snad jen, že se mi moc líbil projev Zbyňka Stanjury z ODS.

http://forum24.cz/stanjuruv-projev-ve-snemovne-ukazal-cssd…/

Pátek „třináctého“

… Ještě větší kocovina po získané důvěře nové vlády. KSČM se zlobí na Ondráčka a ČSSD na Chovance. https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2536597-ondracek-mel-zvazit…

https://pravednes.cz/click…

Kdepak - z tohoto mráčku nezaprší. O motivaci zmíněných dvou "rebelů" ani nechci psát. Prostě jim jejich důvody nevěřím.

Sobota – Neděle

… pomalu se blíží čas návratu, ale bylo příjemné na chvilku opustit stereotyp a změnit prostředí. Ligurské pobřeží je nádherné. Moře mě úplně nenadchlo, mám raději to v Egyptě nebo v Chorvatsku, ale jídlo bylo výborné a červené víno úžasné!

…po 17hodinové cestě opět doma – a není to také špatný pocit. Tak snad na závěr ještě malé nedělní zamyšlení.

http://tn.nova.cz/…/policejni-novacci-dostali-tucne-odmeny-…

Kolik nováčků přišlo k policii zhruba půl roku před přiznáním mimořádných příspěvků?! A hlavně kolik mezitím odešlo zkušených policistů, když se vedení policie "takticky" chlubí zejména obsazením nových míst?! Ale přesto všechno bych si nakonec moc přál, aby to byl nábor nováčků, kteří u policie zůstanou delší dobu a nebudou jen motivováni "tučnou odměnou" a potom při první možné příležitosti od policie odejdou.

Snad jsem načerpal dost sil na vše, co mne nyní čeká, ale také dost na to - pokusit poprat o to důležité za nás všechny. Báječný příští týden vám všem!