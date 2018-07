Šéfové chtěli, abychom jednali s obviněným Horáčkem, stěžují si manažeři nemocnic

Vedoucí pracovníci některých nemocnic ve středních Čechách si údajně stěžovali, že je jejich nadřízení brali na schůzky s lobbistou Tomášem Horáčkem, který je aktuálně obviněn z uplácení a ovlivňování veřejných zakázek ve spojitosti s Nemocnicí Na Bulovce.

Konkrétní osobou, která měla setkání zprostředkovávat, má být Zbyněk Chotěborský, šéf Asociace středočeských nemocnic, který zároveň sedí v několika představenstvech zmíněných nemocnic. Redaktor Vojtěch Srnka dále uvádí, že Chotěborský některým nemocnicím měl zasahovat do vypisování veřejných zakázek. Sám Chotěborský taková nařčení odmítá a označuje je za nesmyslná.

MF Dnes má ovšem údajně k dispozici fotografii, na níž Chotěborský a lobbista Tomáš Horáček sedí na schůzce se zaměstnancem jedné z nemocnic. K tomu prý také i dokumenty, které dokládají Chotěborského pokyny k tomu, jakým způsobem má být jedna ze zakázek vypsána. Předmětné dokumenty jsou nyní údajně prověřovány policií. Horáček údajně využíval svůj vliv na podobu dokumentací k jednotlivým zakázkám.

Redaktoři MF Dnes se skutečnostmi seznámili hejtmanku Jaroslavu Jermanovou (ANO). Ta prohlásila, že na dnešním zasedání krajské rady bude projednán návrh na odvolání Zbyňka Chotěborského z funkce. Redakce deníku má údajně zdokumentovánu jednu schůzku Horáčka a Chotěborského s pracovníkem jedné ze středočeských nemocnic.

Sám Chotěborský při konfrontaci nejprve veškerá nařčení odmítl, aby později přiznal, že „možná“ k setkání celé trojice dílem náhody došlo. Ředitel nemocnice v Benešově Roman Mrva potvrdil, že došlo ne k jedné, ale k několika schůzkám jeho podřízených s dvojicí Horáček a Chotěborský. Předmětem těchto schůzek mělo být chystané výběrové řízení na služby, které do jiných nemocnic v rámci Česka dodávají firmy vlastněné Tomášem Horáčkem.

Horáček údajně na schůzkách tlačil na to, aby se upravily technické parametry zakázek tak, aby vyhovovaly jeho firmám. Vedení nemocnice však tlaku odolávalo. „Nikdy jsme žádnému z jejich požadavků nevyhověli,“ zdůraznil ředitel nemocnice Mrva. Jednou ze zakázek měl být nákup pojízdných rentgenů. Zakázka měla mít celkovou hodnotu 36 milionů korun.

Podivný je také způsob, jakým byl Chotěborský na svou pozici šéfa Asociace středočeských nemocnic vybrán. Zatímco výběrové řízení bylo vypsáno 30. října 2017, už 7. listopadu 2017 byl Chotěborský uveden do funkce. V tendru neměl žádné konkurenty, navíc byl poté jmenován do představenstva všech nemocnic, čímž získal přístup k důležitým zadávacím dokumentacím. To vše proběhlo v době, kdy středočeskému zdravotnictví vládla Jaroslava Němcová (ANO), do června 2018 ministryně práce a sociálních věcí.

