Červíček (ODS): V nemocnici Náchod nebudou stačit kosmetické změny

Pondělí

… zasedání Rady kraje s cca 80 body k řešení. Jedním z nejdůležitějších bylo projednání a odsouhlasení finální verze vyhlášení soutěže na zajištění veřejné autobusové dopravy v našem kraji na dalších 10 let. Pro mne vyvrcholení více než 18 měsíční práce všech z odboru dopravy, mnoha jednání s dopravci, právníky a hodin strávených nad podklady a připomínkami.

… večer ustavující zasedání zastupitelstva naši obce Vysokov. Po komunálních volbách došlo k malé obměně zastupitelstva, ale vypadá to, že současných 9 zastupitelů bude parta lidí, která je v rámci svých možností ochotna udělat maximum pro zajištění dalšího rozvoje obce. Čeká nás vyřešit kanalizaci, opravy místních komunikací, shodnout se na způsobu nakládání s majetkem obce…

Úterý

… tisková konference, jejímž hlavním tématem bylo vypsání tendru na veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji. Cílem je především zkvalitnění poskytovaných služeb, proto zadání obsahuje požadavky na maximální stáří autobusů??, minimální počet nízkopodlažních vozidel, jejich vnitřní teplotu a čistotu, lepší informační servis ve vozech i na zastávkách, připojení k wi-fi v autobuse nebo požadavky na odbavení cestujících i pomocí bankovních karet??. Nejvýše přípustná cena zakázky je 7 716 milionů korun bez DPH?? při maximálním navýšení výkonu o 20 procent, tedy při 22 083 695 kilometrech. Zakázka počítá s nasazením 248 autobusů. Nabídky je možné podávat do 16. 1. do 14 hodin. Byl bych rád, aby výsledkem bylo také zvýšení zájmu veřejnosti o tento způsob dopravy = alespoň malé snížení osobní automobilové dopravy.

… můj druhý senátorský klub ODS a diskuse ke strategii vyjednávání o obsazení pozice předsedy Senátu i pozic v jednotlivých výborech. Hned od počátku je napříč politickým spektrem patrná snaha senátorů hledat dohodu. Věřím tedy v nepsané zvykové pravidlo - že dohodu na obsazení vedení Senátu najdeme dříve než při "taktickém" tzv. tajném hlasování.

… v závěru dne jsem přijal pozvání do pořadu ČT 24 90´, kde jsem nejprve odpovídal na chatu na zaslané dotazy a následně spolu s ostatními hosty diskutoval k aktuálnímu tématu, jímž byl oznámený odchod Tomáše Tuhého z postu policejního prezidenta a přestup na diplomatickou pozici velvyslance na Slovensku. Můj pohled na priority, koncepci a její realizaci v policii v kontextu s provázáním její činnosti se všemi bezpečnostními složkami a s přihlédnutím ke stávající a zejména očekávané bezpečnostní situaci, se v mnohém od dosavadního policejního prezidenta liší. Současně jsem však na rozdíl od – tak trochu populistických - vyjádření některých jiných politiků přesvědčen, že stát by se měl o osoby ve vrcholových pozicích státní služby, v případě, že je v nich nedokáže udržet či dále využít, postarat. A tím nemyslím, že by měly dostat nějaké „dobré místo za odměnu“, ale takové, kde jejich získané zkušenosti, citlivé informace a prověření budou přínosem.

https://www.ceskatelevize.cz/…/653609-policejni-prezident-t…

Středa

… jednání se starostkou Jeníkovic u Třebechovic pod Orebem. Zhruba před rokem jsme se dohodli na opravě silnice v obci při plánované rekonstrukci kanalizace. Bohužel jsem prověřením skutečností zjistil, že v přípravě nejsme tak, daleko, jak by bylo žádoucí, a proto jsem byl nucen především kolegům ze Správy silnic důrazně vysvětlit, že je pro mě tento přístup nepřijatelný.

… na setkání s vedením ČD v čele s novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Ing. Miroslavem Kupcem jsme diskutovali především o nutnosti modernizace železniční infrastruktury a modernizaci kolejových vozidel. Povinnost investovat do vozového parku půl miliardy korun během patnácti let vyplývá ze současné smlouvy s platností do roku 2021. Pro další období budeme usilovat o partnerskou smlouvu, která bude akceptovat či nabízet ještě více investic do železničních souprav. Během prvního čtvrtletí příštího roku vedení Královéhradeckého kraje bude rozhodovat o způsobu výběru smluvního partnera na další období. Možnostmi jsou buďto nabídkové řízení nebo přímé zadání.

… Po řadě neúspěšných žádostí, přesvědčovací argumentace a snad i dílem mé tvrdohlavosti, která mě donutila vést opakovaná jednání s ministrem Ťokem, bylo oficiálně Ministerstvem dopravy ČR odsouhlaseno vyjmutí úseků Sedlice – Kukleny na D11 a Sedlice –Opatovice na D35 ze zpoplatnění. Oba dva úseky slouží jako obchvaty a také výrazně pro místní dopravu.

.. večer malé odlehčení na koncertě Daniela Landy. Nejsem jeho skalním fanouškem, ale známé hity jsem si poslechl rád. Jeho odvolání se na známé rčení: "Kdo nic nedělá, nic nezkazí“ a dovětek: „ …,a to rozhodně není můj případ“, k němu stoprocentně sedí, ale také jsem si uvědomil, že platí nejenom v jeho případě

Čtvrtek

… další jednání o zdravotnictví na rozdíl od minulého týdne, kdy proběhlo na Kraji, tentokrát v Náchodské nemocnici s pěti primáři a náměstkem Cabicarem. Prezentovali mi svůj svůj pohled na současnou situaci a jsem rád, že v rámci diskuse jsme byli navzájem všichni otevření. Přestože se nemusíme v pohledu na odpovědnost konkrétních lidí plně shodnout, určitě jsme v souladu, že v našem krajském zdravotnictví chybí: 1. personální plán, 2. koncepce rozvoje krajských nemocnic se zaměřením na rozsah péče, 3. krizový plán pro zjištěné mimořádné problémy jednotlivých nemocnic. K tomu ještě dodávám své volání po vyvození odpovědnosti v dosavadním vedení holdingu a vedení nemocnic.

… výjezdní porada Rady kraje v Peci pod Snežkou byla vlastně pokračováním diskusí o zdravotnictví a také o budoucích investicích kraje. Ke zdravotnictví chci už dodat jenom to, co říkám dlouho a veřejně před kolegy, zdravotníky a novináři: náměstek pro zdravotnictví musí začít zejména vyvozením odpovědnosti konkrétních lidí za vedení holdingu a Náchodské nemocnice. A nebudou stačit kosmetické změny související s dlouho plánovanou výměnou šéfa zdravotnického holdingu.

Pátek

… dopoledne moje učební hodiny na SŠIS a musím říci, že mě moje třída příjemně překvapila svojí připraveností. Jenom doufám, že to nebylo způsobeno jen nadšením z informace, že do konce roku pojedeme na dva pracovní výlety do Prahy a Hradce Králové.

… závěr pracovního týdne jsem strávil administrativními záležitostmi k dopravě a musím říci, že papírování nebude nikdy mým koníčkem, byť jeho určitou míru nezbytnosti chápu. Ale asi bychom měli čím dále tím více přemýšlet, co je ta správná míra.

Sobota a neděle

… první poměrně klidný víkend po dlouhé době. Bylo příjemné strávit jej rodinnou oslavou narozenin mého tatínka a nikam nepospíchat. Dnes hodlám v této příjemné činnosti pokračovat vyjma drobné přípravy na další týden. Vám všem přeji úspěšné podzimní dny. Možná budou ještě trochu dušičkové, ale doporučuji nevzdávat se ještě vzpomínek na dozvuky babího léta, abyste odolali uspěchané vánoční výzdobě výloh a nepropadli už nyní předvánočnímu stresu.