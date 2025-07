„Tak začíná deep state.“ Armádní spis k volbám? Vážná slova

Poslanec hnutí ANO a člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Růžička minulý týden upozornil, že armádní útvar se pravděpodobně zapojuje do příprav na parlamentní volby, a vyzval tak náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku k odtajnění dokumentu.

„Žádám Karla Řehku, aby zveřejnil dokument ,Volby 2025‘, který rozpracovalo jeho velitelství informačních a kybernetických sil, tak abychom všichni viděli, jak se armáda pod jeho vedením zpolitizovala,“ napsal Růžička na sociálních sítích s tím, že armáda by podobné věci dělat neměla, a obrátil se na pomoc médií, aby se tématu věnovala.

Žádám @karel_rehka, aby zveřejnil dokument "Volby 2025", který rozpracovalo jeho @VeInKyS, tak abychom všichni viděli, jak se armáda pod jeho vedením zpolitizovala. Je jedno, komu se chtěl tímto dokumentem zavděčit, ale armáda podobné věci dělat nemá. Doufám, že média pomohou. — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) July 10, 2025

Růžička také na svém facebookovém profilu zveřejnil části interního dokumentu, který podle něj dokazuje, že česká armáda pod vedením Karla Řehky je zpolitizovaná.

Ve zveřejněné části se píše, že volební kampaně v roce 2025 budou cílit na ovlivnění voličů.

„Cílem kampaní je ovlivnit cílové skupiny k požadovaným volebním výsledkům. Snahu ovlivňovat budou mít navíc i jednotlivci, organizace apod. mimo politické spektrum, kteří budou cílit informačními operacemi na cílové skupiny – voliče – s cílem ovlivnit výsledky voleb. Tyto skupiny mohou pocházet z národního i mezinárodního prostředí,“ stojí v dokumentu s tím, že ačkoliv armádní informační a kybernetické síly analyzují vlivové operace, nemají prostředky k identifikaci zdrojů těchto operací.

Dokument dále obsahuje instrukce k analýze voličských skupin a politických stran pomocí otevřených zdrojů, například dat Českého statistického úřadu.

O existenci avizovaného dokumentu se začal zajímat také politik strany Právo, Respekt, Odbornost Jindřicha Rajchla Michal Hašek. Pokud by vyšlo najevo, že takový dokument existuje, očekává mimo jiné i vyjádření prezidenta republiky Petra Pavla.

„Pozor, pokud místopředseda výboru pro obranu PSP ČR zveřejní takovou informaci, očekávám vyjádření prezidenta republiky jako vrchního velitele, ministryně obrany i náčelníka generálního štábu a samozřejmě i zveřejnění avizovaného materiálu, popis okolností jeho vzniku, uvažovaného způsobu využití a případně rovnou i právní kvalifikace takového jednání,“ uvedl Hašek na Facebooku.

„Je to pravda? Existuje takový dokument?“ domáhá se odpovědi na otázku, zda armádní útvar skutečně analyzoval českou politickou scénu, v neposlední řadě také bývalý europoslanec Jan Zahradil.

„Pokud ano, je to skandál s velkým S,“ shrnul bývalý člen ODS a upozornil na to, že v demokratických zemích by měli politici kontrolovat armádu. Opačně je to v diktaturách.

Zároveň Zahradil upozornil na to, že média o údajném dokumentu mlčí. Prosba Pavla Růžičky tak zůstává nevyslyšena.

Je to pravda? Existuje takový dokument? Skutečně specializovaný armádní útvar “rozpracoval” a “analyzoval” českou politickou scénu, navíc v utajené komunikaci?

Pokud ano, je to Skandál s velkým S. V demokraciích politici kontrolují armádu. Opačně je to v diktaturách.

Média mlčí? https://t.co/02WQVZXSD9 — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 14, 2025

Po zveřejnění svého příspěvku na X se nicméně Zahradil musel pozastavit nad některými „naivními“ reakcemi pod jeho komentářem a varoval před vznikem „deep state“.

„Ti lidi fakt nevidí, že takhle nějak vždycky začíná ‚deep state‘? Propojením armády, tajných služeb, státní byrokracie a (části) korporátu?“ napsal Zahradil.

Některé ty reakce jsou svou naivitou neuvěřitelné.

Ti lidi fakt nevidí, že takhle nějak vždycky začíná “deep state”? Propojením armády, tajných služeb, státní byrokracie a (části) korporátu? — Jan Zahradil (@ZahradilJan) July 14, 2025

