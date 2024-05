Čím mladší uživatel internetu, tím víc trpěl za komunismu

reklama

Čím to začíná? Zdánlivě banálně. Nějací komunální vašnostové chtějí přitlouct k plastice ve vestibulu stanice metra B Anděl (dříve Moskevská) jakousi cedulku, která vysvětlí, že stavba metra v Praze nebyla dílem spolupráce odborníků dvou zemí, nýbrž aktem násilí tehdejšího Sovětského svazu vůči tehdejšímu Československu. Jak ale potom vysvětlit fakt, že v Moskvě v metru je stanice Pražská, kterou pro změnu stavěli odborníci z Československa? Nijak. To prostě nejde – bez naprostého znásilnění historie. Jenomže gumování paměti je vždy první manipulační metodou, kterou užívá každý režim zavádějící totalitní praktiky. Že by to byl zrovna ten nás, dnešní?

Odpověď na tuto a mnoho dalších otázek najdete v pořadu O lecčems a mnohém zde:

Všechny pořady cyklu jsou k vidění zde:

