Dagmar Svobodová, Michal Majzner: Jsme země hrdých a pracovitých lidí, kteří se nebojí postarat o 40 dětí

Vážený pane ministře!

Až nyní jsme se jako občané České republiky dozvěděli z našich médií, že jste v září žádal českou vládu, konkrétně ministra vnitra pana Hamáčka, o pomoc s dětskými uprchlíky, kteří pobývají na vašem území a potřebují neodkladnou pomoc. Jsme velmi rozhořčeni a zahanbeni, že naši představitelé na Vaši výzvu vůbec nereagovali - až nyní se k ní po mediálním tlaku vyjadřují, ale opět velmi smutným a nedůstojným způsobem (jak pan ministr, tak pan premiér). Jsme přesvědčeni, že velká většina občanů naší republiky by neodmítla pomoc dítěti v nebezpečí, kdyby jej potkala tváří v tvář nebo dokonce jen znala jeho příběh na dálku. Obrovské množství našich občanů pomáhá druhým a někteří z nich i uprchlíkům v Řecku a na balkánské trase. Bohužel jiná situace je v případě pomoci, kterou potřebujete také - převzít ty nejzranitelnější přímo do naší země. Naši občané zkušenost s takovou pomocí v drtivé většině nemají a existují u nich různé obavy. Toho zneužívají populisté a je pro nás zdrcující sledovat, jak se dokonce i osudy dětí stávají předmětem dezinformací a politických kalkulací - to vše jen kvůli slabosti politiků a jejich strachu o možné voličské hlasy. Je to i pohodlnost a neschopnost vysvětlovat lidem i tak základní fakt, že děti za válku nemohou, a i uprchlíkům od nás v minulosti někdo pomáhal (například Sir Nicholas Winton a Velká Británie). Nechápeme to odmítání i proto, že v České republice existuje například už více než rok občanská iniciativa Češi pomáhají, která dokázala sehnat více než dost konkrétních lidí, kteří nabízeli, že budou dětem u nás pomáhat. Český stát by to tedy i z čistě ekonomického hlediska stálo minimum, navíc by to částečně mohlo zlepšit naši v této oblasti těžce poškozenou mezinárodní prestiž. Celková bilance by měla být jednoznačně pozitivní, protože máme důvěru ve schopnosti našeho státu posoudit rizika vyplývající z nabídnutí nového domova 40 dětem v nouzi. Naopak je velmi nebezpečné pro Evropu je nechávat celé roky v zoufalství a nejistotě uprchlických táborů.

Chceme Vám na závěr především napsat, že jsme země hrdých a pracovitých lidí, kteří se nebojí postarat o 40 dětí. Chceme se alespoň takto naprosto distancovat od chování naší vlády a ještě více nás to motivuje všemožně (sbírkami a podobně) pomáhat uprchlíkům v Řecku před nadcházející zimou. Zároveň doufáme, že naše vláda ještě změní názor, zachová důstojnost České republiky a hlavně pomůže konkrétním dětem v nouzi. Děkujeme, že jste naši zem i další země oslovili a žádáme Vás, abyste neustávali v těchto otázkách směrem k našim politikům. Stejně tak my se jich budeme nadále ptát. Všichni společně máme zodpovědnost za to, aby skončilo nevýslovné utrpení na hranicích naší Evropy.

Dagmar Svobodová, Michal Majzner

Dopis můžete podepsat ZDE.

