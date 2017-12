Eva Drahošová: Nikdo by neměl být sám, a na Vánoce už vůbec ne

Přátelé, v tento sváteční den mám pro Vás vzkaz od mé manželky.

„Moc ráda bych Vám všem popřála radostné svátky a spoustu zdraví a štěstí v novém roce. Víte, role manželky prezidentského kandidáta mi dává spoustu nových příležitostí vídat se s lidmi z různých oborů a vrstev společnosti. Některé příběhy jsou veselé, jiné už méně. Hodně se mě například dotýká, když vidím, s jakými potížemi musí bojovat někteří dnešní senioři. A nejsou to jenom problémy existenční. Staří lidé se často musejí potýkat také s osamělostí. Nikdo by neměl být sám, a na Vánoce už vůbec ne. Proto bych nám všem chtěla popřát, abychom se vídali co nejvíce, neztráceli kontakt s rodinou, s blízkými, a to napříč generacemi. Přála bych si, abychom si byli blíž. Eva Drahošová."

Psali jsme: Prezidentští kandidáti by do jmenování profesorů nezasahovali Uchazeči o Hrad nejsou pro zákonnou úpravu postavení manželky Drahoš vysvětluje voličům: Nejsem suchar. Chodím na chatě do hospody na pivo, sekám trávu. Vím, kolik stojí litr mléka Nikdo ho nezná. A není jasné, co si vlastně myslí, sledoval Drahoše redaktor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV