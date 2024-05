Petr Jahn: Česká televize - Pospěšte! Privatizace veřejnoprávnosti začala!

Česká televize totiž outsourcovala službu nejveřejnoprávnější – ombudsmana. Jasně, vím že jsem Vás titulkem trochu tahal za nos, ale vždycky jsem si chtěl vyzkoušet bulvární postupy. Z oficiálního interního vyjádření: „Vítězem výběrového řízení se stala společnost Motivate, která tak od 1. května plně přebírá pozici Ombudsmana ČT.“ A abyste to nemuseli hledat, tak Google praví, že „outsourcing se používá pro označení externího zajišťování činností, které firma nemůže nebo nedokáže realizovat sama.“ A jak dodávám já z osobních zkušeností (pět let na veřejných zakázkách na dopravě České pošty s.p.), outsourcing vždy zavání buď totální neschopností vedení firmy nebo, a to častěji, klientelismem. Tedy nějakou lumpárnou.

reklama

V případě outsourcingu služeb ombudsmana ČT bude výsledek kombinací obojího. Tipnul bych si, že pozice ombudsmana spadala pod „nadmíru výtečného“ Igora Němce, který má, kromě jiného, v gesci „koordinaci spolupráce s Radou ČT…ect.“ A podle toho to také vypadá. Posuďte sami. Poslední veřejnoprávní ombudsman České televize, Čestmír Franěk, skončil ve funkci k 31.12.2023. Nová firma přebírá agendu k 1.5.2024. Znamená to tedy, že pokud jste si chtěli stěžovat, například jako já, na skandální odpověď Rady ČT, měli jste smůlu. Protože čtyři měsíce Česká televize, tato „bašta veřejnoprávnosti“, žádnou figuru na postu ombudsmana neměla. Pro současný stav veřejnoprávního média velice signifikantní. Nicméně – jestli pan Franěk odpovídal podobně jako Rada ČT, tak se zas nic tak strašného nestalo. Předpokládám, že Radu ČT vždy přikryl. Jakby ne. Vrána vráně… Čestmíra nepomlouvám. Znám ho skoro dvacet let osobně. A tak nějak si ty výstupy dovedu představit. Čestmír Franěk se vrací zpět do publicistiky Ředitelství zpravodajství jako zaměstnanec. Tedy tam, kde odváděl svou prací - povětšinou - televizní nadstandard (např. moje oblíbená Historie.cs).

Abychom se dostali k tomu bodu dva – tedy možnému klientelismu. Ve vyjádření pana Fraňka se též praví: „Nerad používám silná slova, ale je to práce emočně náročná.“ Nepochybuji. Kromě stěžovatelů, kteří mají ověřitelné argumenty, je součástí práce ombudsmana i vypořádání se s „pacienty“ všeho druhu. Ale pokud jsou poctivými plátci televizních poplatků, pak i oni mají nárok na fundovanou odpověď jimi placeného úředníka ČT. Trochu odbočím. I já jsem ve funkci šéfproducenta Ředitelství zpravodajství ČT (výroba pořadů zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu) musel často odpovídat na absurdity, které nevymyslíte. Např. na dotaz ohledně nadužívání podkresové hudby ve zpravodajských pořadech. Na to jsem už měl, mnou vymyšlenou, slušnou instantní odpověď. Jako bych to já z pozice produkce mohl nějak ovlivnit, že? Ale nejraději vzpomínám na mé disputace s Vesmírnými lidmi. Členka sekty byla administrativní sílou u nás ve Zpravodajství a jen tak mimochodem, předala vůdci sekty Aštaru Bendovi kompletní adresář telefonních čísel a emailů všech lidí v ČT. Smršť vesmírných blábolů napříč Českou televizí na sebe nedala dlouho čekat. Nic se jí nestalo, přestože jsem se hodně snažil o její potrestání, vedení ČT (a odboráři) dost často v podobných případech na rázná řešení „nemělo koule“. Dnes by s ní výdobytek EU GDPR pěkně zatočil. Nebo ne? Nicméně, osobní telefonáty s hlavní pomatencem sekty Vesmířanů Aštarem dodnes patří k „Top 10“ mých zpravodajských eventů…

Abych se ale vrátil k tématu. Možné pochybnosti o smysluplnosti outsourcingu ombudsmanství veřejnoprávní televize, jsou nasnadě. Z morálního hlediska přeci nemůžeme tu nejcitlivější veřejnoprávní agendu svěřovat nějaké externí poradenské firmě postavené podle korporátního mustru. Podobné firmy Vás zahrnou kvantem dotazníkového balastu, telemarketingového hnusu a smysluplného konce se stejně nedoberete. Akorát, že konkrétní figura zaměstnance nebude mít nervy nadranc. Tak díky, no… Ale za veřejnoprávní službou musíme přeci vidět konkrétního zodpovědného člověka. Někoho, kdo nám za naše peníze „slouží“. Nebo se mýlím? Vzhledem k tomu, že jsem aktuálně velice nespokojen s odpovědí Rady ČT ohledně nákupů vysílacích práv (nejen), novou „veřejnoprávní“ outsourcovanou službu brzy osobně vyzkouším. Rada mi odpověděla skoro po roce, ombudsman měl kdysi na odpověď šedesát dní. Rozhodně se o tom tedy dozvíte v dalším článku!

A pokud nebudete z výše napsaným, z různých důvodů, souhlasit, tak pro Vás mám jeden naprosto neprůstřelný argument, proto, že zde je něco hodně, ale hodně, špatně. Mám trochu přehled o platech v České televizi. Kolik mohla tato výjimečná pozice ombudsmana veřejnoprávní televizi stát hrubého. Můj tip je plus mínus sto tisíc. A schválně kolik asi bude měsíčně stát externí firma? A jaké jsou vazby na management České televize? Je firma z Brna? A jsme tam, kde to vždy skončí dotkneme-li se problémů veřejnoprávní televize, kterou si musíme platit – v močálech černých vůkol bílých skal…

Psali jsme: Petr Jahn: Česká televize - Co rozhodně není veřejnoprávní? Petr Jahn: ČT Sport Plus - Co jste si zaplatili a nejspíš nikdy neuvidíte Petr Jahn: Veřejnoprávní média: Bůmři bůmrům? Petr Jahn: Jak se ve Sněmovně kalila televizní ocel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE