Uchazeči o Hrad nejsou pro zákonnou úpravu postavení manželky

Podnikatel a textař Michal Horáček se vznikem speciálního zákona nesouhlasí. „Manželka prezidenta má už z hlediska symboliky svého postavení velkou moc a nechal bych na každé jednotlivé ‚první dámě‘, aby s ní naložila, jak nejlépe umí,“ uvedl. Dodal, že jeho žena by se jistě věnovala tomu, co dělá už řadu let, tedy péči o hendikepované a opuštěné děti, o umírající a o „další křehké mezi námi“.