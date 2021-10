Eva Hrindová: Kde vlastně stojí Trikolora?

reklama

Včerejší debata na ČT rozvířila vody. Přiznám se, že jsem ji sledovala jen útržkovitě, protože mě neprofesionalita vedení takových debat až fyzicky bolí. Volič se prakticky nic nového nedozví, a pokud ano, tak jen tak nějak mimochodem. Anketa Je Světlana Witowská dobrá moderátorka? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 5943 lidí

Včerejší "mimochodem" je ale dost zásadní. Zuzana Majerová Zahradníková dostala dotaz, jestli je jim programově bližší ODS nebo ANO. Vzhledem k programu a vzhledem k tomu, jaké voliče se snaží Trikolora oslovovat, by jediná odpověď měla znít - ŽÁDNÁ! Podle toho, jak se Trikolora prezentuje, jediná odpověď, která by měla hlavu a patu by měla znít - SPD.

Proč to nezaznělo? Protože sdružení TSS prostě pořád hraje hru na zalíbení se mainstreamu. Toto sdružení je plné politických snobů, kteří opovrhují voliči SPD a Volného bloku.

Ostatně potvrzuje to i starší příhoda, kdy odpadlíci od ODS odmítli ve sněmovně spojení s odpadlíky z SPD. Mohli mít poslanecký klub a tím získat mnohem větší možnosti při jednání sněmovny. Při schvalování pandemického zákona a dalších chuťovek by se to hodilo! Pan Klaus a paní Zahradníková se prostě nechtěli nechat vidět s panem Volným a s panem Bojkem. To je špatně - doba je vážná a není možné kádrovat lidi, kteří jakože stojí na stejné straně barikády. Nebo nestojí?

Naše společnost stojí na rozcestí, doba je opravdu hodně vážná. A my potřebujeme lidi, kteří si nenechají vnucovat pravidla hry, podle kterých nelze vyhrát! Snaha zalíbit se ČT a mainstreamu je zoufale neefektivní a kdo se o to pokouší, prokazuje slabost. Chovat se podle toho, jaké nálepky komu na čelo nalepí redaktoři ČT, je hloupé. A volit podle toho, co říkají preference výzkumných agentur je stejně hloupé.

Paní Zahradníková se tím výrokem o programové blízkosti s ODS docela poškodila. Ne každý to pochopil tak, jak to myslela. Ale tak to dopadá, když nestojíte pevně za svým a lavírujete. Voliči jasně viděli, že SPD, Trikolora a Volný blok stojí na jedné straně. A teď jim došlo, že Trikolora tam vlastně stát nechce. A takové "mimochodem", které vyplynulo z televizní debaty, má pro rozhodování voličů důležitý význam. Díky za tento střípek.

