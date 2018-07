František Kašpárek: My dva a čas zatloukání

Jeho kolegyně, poslankyně Taťána Malá, před několika měsíci přišla s objevným nápadem, který spočíval v tom, že by, podle jejího názoru, mohl být pan Babiš případně stíhán, až mu skončí poslanecký mandát. Lépe by to nevymyslel ani jistý pan Cimrman. Takže, kdyby Babiš při příštích volbách opět obhájil poslanecký mandát (což se s největší pravděpodobností také stane), následoval by další odsun o čtyři roky. A tak pořád dokola…

A protože v každém z nás dříme kousek Jaroslava Haška, zazněl názor: „Ta by mohla dělat ministryni spravedlnosti!“

Nyní se předseda vlády své souputnici odvděčil. Vyslyšel hlas Haškova lidu a skutečně ji jmenoval ministryní spravedlnosti. A pak, že prý je Babiš suchar bez smyslu pro humor!

Vynořil se však další problém. Systém vyhledávání plagiátorství u diplomových prací odhalil, že paní Malá obšlehla část diplomové práce, když studovala právo na slovenské Panevropské vysoké škole, která se těší stejné pověsti jako naše plzeňská univerzita. A pověst Oxfordu to zrovna není.

Paní Malá po vzoru svého šéfa zatloukala, až se hory zelenaly, a argumentovala náhodou. Náhoda je potvora, to je pravda, ale že by se kromě stejných vět, sešly i dva stejné překlepy, je prakticky nemožné. To se stává jen tehdy, pokud se text okopíruje se vším všudy. To se nazývá šlendrián neboli neopatrnost.

Co čert nechtěl, objevil se problém číslo 2. Paní Malá před svým studiem na Panevropské vysoké škole, úspěšně ukončila studia na Mendelově univerzitě diplomovou prací o králících. Nyní, když se paní ministryně z pochopitelných důvodů dostala pod drobnohled, ukázalo se, že i zde se dopustila, podle slov rektorky zmíněné univerzity, plagiátorství.

Korunu všemu pak nasadil samotný pan předseda vlády, když se svým naučeným znechuceným výrazem vůči všem štváčům, kteří ho nenechají v klidu pracovat, sdělil: „Myslím, že třináct let stará diplomka z králíků rozhodně neovlivní práci paní ministryně.“

A co na to paní ministryně? Asi to ledaskoho překvapí, ale zaujala jednoznačný postoj: Zatloukat, zatloukat a zatloukat. Po tom všem bude paní ministryně na svém ministerstvu chodící autorita.

Ta sošná dáma, co symbolizuje spravedlnost, si nyní kromě pásky přes oči, bude muset dát také mokrý ručník na čelo.

