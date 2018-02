František Táborský: Výhled federálního rozpočtu USA nebudí u investorů víru v zářnou budoucnost

Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů po včerejším zveřejnění americké lednové inflace dále rostou. Aktuálně se pohybují jen pár bodů pod symbolickou tříprocentní hranicí a zároveň jsou nejvyšší od ledna 2014. Přitom o této hranici se často mluví jako o bodu zlomu, kdy se výnosy amerických státních dluhopisů stanou atraktivnějšími než akcie, a zároveň bude pro americké společnosti stále nákladnější si půjčovat na kapitálovém trhu. Pravděpodobně tato hranice bude o něco výše, nicméně její dosažení je otázkou týdnů či dnů. Dalšímu růstu výnosů přidává expanzivní výhled federálního rozpočtu americké administrativy, který v očích investorů nebudí víru v zářnou budoucnost ekonomiky, nebo očekávané další zvyšování úrokových sazeb centrální bankou.

První únorový americký předstihový ukazatel Empire Index ve výrobě překvapivě poklesl o 4,6 b. na 13,1 b, přičemž trh očekával mírný nárůst. Jedná se o čtvrtý pokles v řadě. Na druhou stranu vzrostl Philadelphia Fed index důvěry o 3,6 b. na 25,8 b. a pozitivně překvapil trh. Dnes ještě USA čeká zveřejnění lednové průmyslové výroby včetně míry využití výrobních kapacit ekonomiky. Průmysl by měl podle očekávání trhu meziměsíčně výrazně zpomalit. Podle odhadů týmu RBI je možné vidět i mírný pokles výroby. Pokles naznačují již zveřejněná data z těžebního průmyslu ale i vysoká srovnávací základna z předchozího měsíce. Případné naplnění záporného vývoje průmyslu by byl další negativní impuls pro dolar. Americký dolar od včerejšího dne oslabuje a v současné době se obchoduje na úrovni EUR/USD 1,247.

Cena ropy Brent po dosažení hranice 65 dolarů za barel začala postupně korigovat své zisky. Středeční nárůst ceny se stal nejvyšším jednodenním zhodnocením za poslední dva měsíce. Americké zásoby ropy vzrostly méně, než očekával trh a saudský ministr energetiky prohlásil, že by preferoval delší omezení nabídky ropy na trhu než zrušení limitu příliš brzy. Saudská Arábie je hlavní iniciátor dohody kartelu OPEC a přidružených zemí o omezení těžby ropy až do konce tohoto roku s cílem zvýšit tržní cenu ropy. Hlavním viníkem růstu však je samotný dolar, který po včerejším zveřejnění americké lednové inflace začal prudce oslabovat a zlevnil tak cenu černého zlata pro zahraniční investory. V současnosti se cena ropy Brent pohybuje na úrovni 63,94 dolarů za barel. Podle odhadů týmu RBI by měla cena ropy vzrůst do konce tohoto čtvrtletí až k 66 dolarům.

