Ivan Bednář: Přetahovaná o Nemocnici Na Františku

Naštěstí byl vklad nové společnosti proveden tak amatérsky (jako spousta dalších kroků současné koalice na Praze 1), že jej rejstříkový soud odmítl na první pokus zapsat, a vrátil žádost k přepracování.

Takže zatím ještě není nic rozhodnuto. Provoz NNF byl dlouhodobě ztrátový. To se předchozí vedení Prahy 1 snažilo řešit vypsáním koncesního řízení na provoz nemocnice. Ač je koncese jen jednou z forem nájemního vztahu, aktivisté kolem bratří Čižinských to prohlásili za snahu o privatizaci nemocnice. Uspořádali petici a následně na ní postavili i svou předvolební kampaň – Zachraňte NNF! Parta kamarádů a spolužáků posbírala u východů z metra sto tisíc podpisů od náhodných kolemjdoucích, bez jakékoliv znalosti podstaty problému.

V komunálních volbách pak aktivisté uspěli jak na Praze 1, tak v hlavním městě a náhle začali zachraňovat NNF - tím, že se jí zbaví, tedy převedou na hlavní město.

Problém je v tom, že obě, MNNF (pokud by byla zapsána do rejstříku) i NNF jsou příspěvkovými organizacemi – jedna hlavního města, druhá Prahy 1. Aby mohla MNNF fungovat, musí se NNF zrušit. Veškerý movitý majetek by se pak měl převést na MNNF, zatímco veškeré závazky (dluhy) a pohledávky (převážně za neproplacenou zdravotní péči poskytnutou cizincům a bezdomovcům) NNF při likvidaci příspěvkové organizace převede na svého zřizovatele Prahu 1. Na hlavní město by tak přešlo veškeré zařízení a přístrojové vybavení NNF v hodnotě zhruba 2 mld Kč, které v uplynulých 15 letech Praha 1 do NNF vložila. Praze 1 by zůstaly jen oči pro pláč.

Protože všechno v Praze je vlastně v majetku Prahy a městským částem je majetek jen svěřen, tak aktivisté postupně vymysleli tzv. odsvěření celé NNF, prostě by se nemocnice Praze 1 prostě sebrala.

Zvažovalo se eseróčko, akciovka, či založení Ústavu metropolitního zdravotnictví, do kterého by město Praha vložilo peníze a Praha 1 budovy a pozemky. A tento Ústav by provozoval MNNF jako svou organizaci. Ústav ze zákona bude mít vlastní právní subjektivitu, ředitele a dozorčí radu, a když zbankrotuje, (což se dá snadno zařídit), tak město Praha přijde jen o peníze, zatímco Praze 1 likvidátor nemovitý majetek ze zákona prodá, aby uspokojil věřitele.

Opozice na Praze 1 se snaží převodu na hlavní město zabránit. Jednak se pod vedením zástupce ředitele MUDr. Erharta její hospodaření zlepšilo, jednak se obává ztráty svého majetku. Za optimální považuje zachování nemocnice tak jak je a financovat ji podle zásadách obsažených v Memorandu, které koncem ledna 2018 podepsala Praha 1 a HMP. To obsahuje jak model společného financování, tak i způsob spoluúčasti hlavního města na rozhodování v zásadních i provozních věcech. Ke stejnému závěru dospěla i analýza, zpracovaná legislativním odborem magistrátu HMP.

Jenže ta analýza obsahuje i spoluúčast Prahy 7 na financování NNF. A to se uskupení Praha sobě, které reprezentuje Jan Čižinský, poslanec, zastupitel HMP a – starosta Městské části Praha 7, zásadně nelíbí. Proto se raději chce nemocnice zbavit.

Na mimořádném jednání Zastupitelstva Městské části Praha 1 v úterý 14. ledna budou zastupitelé rozhodovat o odvolání starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě), a případně o konci současné koalice. Opozice v čele s ODS je dlouhodobě nespokojeně s jeho autoritářským řízení úřadu a neschopností řešit základní problémy občanů Prahy 1. Sdružení My, co tady žijeme, vypovědělo koaliční smlouvu již před vánocemi.

Ivan Bednář

