Ivan David: Český rozhlas zase nelhal!

Na chvíli jsem si pustil Radiožurnál, abych se sozvěděl, co bych si podle nich měl myslet. První zpráva v 10.00 zněla tak, že ve volbách v Rusku zvítězil Putin, který získal "nejvíc hlasů". No to je opravdu pravda. Jen tak nějak opomněli říci, že zvítězil již v prvním kole, že volební účast dosáhla 67,4 %, že Vladimír Putin získal 76,7 %, což je skutečně "nejvíc", že na druhém místě komunista Grudinin získal 11,82 %, a třetí nacionalista Žirinovskij 5,68 %, takže po součtu těchto kandidátů na Západu milé "demokraty" a různé figurky zbývá 10,1 %. ČRo si nechává prostor pro své oblíbené komentátory, kteří nám vysvětlí, jaká tragédie pro lidstvo volba V. Putina je.

Sdělí nám pravdu, že v Rusku je bída, jen vynechají srovnání, že na "jejich" Ukrajině je bída nesrovnatelně větší (a nebyla), že v Rusku byla obrovská bída už před říjnovou revolucí a v posledních desetiletích byla daleko největší bída za jejich oblíbeného demokrata Jelcina ve spolupráci s USA.

Pomáhají totiž připravovat útok na Rusko a tvrdí, že Rusko má vůči Evropě agresivní záměry. Ale co motiv, milý Watsone? Jaký důvod k útoku má země s tak obrovskými zásobami surovin. Má co dělat, aby je uhájila proti vetřelcům. K čemu by byl útok? Ano, rozvíjí útočné zbraně. Pro možnou odvetu. Jsou totiž mnohem levnější než obranné systémy zejména v zemi s tak obrovskou rozlohou. Rusko nemůže chtít válku, protože by v ní prohrálo. Tak jako všichni ostatní. Ale to asi nevadí, placení propagandisté si musejí vydělat na své hypotéky.

Upozorní nás, že Rusko má omezené možnosti rozvoje. To má ovšem každá země, aniž by se potýkala se sankcemi. Zase nám připomenou, že Rusko je zaoslalá země, jak to v Aktuálně již udělal pan Votápek. To je blbci oblíbený stereotyp. Ale jen se těžko se pak vysvětluje, jak věčně opilý mužik vyhrál válku a opět sestrojil zbraně, proti nimž není účinné obrany. Pro přijetí mainstreamové propagandy je důležité nemyslet. Pro propagandu jsou ovšem blbci cílovou skupinou č. 1, č. 2 jsou inteligentní lidé bez znalostí a zkušeností. Na ostatní nemůže.

Propaganda ovšem selhává, je v příliš velkém rozporu se zjevnou skutečností a příliš mnoho lidí aspoň občas aspoň trochu myslí. Proto nezbývá než pokusit se znovu získat monopol na informace. Proto ten tlak na cenzuru "sociálních sítí" a proto ty útoky na šiřitele nezávislých informací a názorů. Opakuji - nezávislých informací a názorů. Jde o informace tajené nebo upozaďované a názory lidí, kteří nejsou za vhodné názory placeni svými zaměstnavateli. Oni si říkají "demokraté", nebo dokonce "liberální demokraté", ale útočí na svobodu slova jako základní demokratické právo, aby nás mohli ovládat za pomoci své placené propagandy a svobodné, tedy ničím neomezované zvůle.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Ivan David: Blbí nebo navedení? Ivan David: Budoucnost sociální demokracie? Ivan David: Jsem pro povinné přerozdělení Ivan David: Národ bude rozdělen ještě víc. Trochu mě zneklidňuje...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV