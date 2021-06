Ivan David: Na Maďarsko si Brusel kvůli homosexuálům troufne, před Tureckem je krotký jak mopslík

reklama

Ve své velkolepé toleranci, největší na světě, se Němci opět dopustili své tradiční nectnosti – pocitu, že oni jsou nejlepší a mohou všechny poučovat. Ani jim při tom nevadil fakt, že jeden hráč Maďarska, Peter Gulacsi, brankář, který má smlouvu v Lipsku, je jedním z nejslavnějších kritiků onoho maďarského zákona, proti kterému duhoví fanoušci německého týmu tak vehementně protestovali. Ponížení maďarského týmu nakonec zabránila UEFA, která duhové nasvícení zakázala coby směšování sportu a politiky. Německý brankář Manuel Neuer s duhovou páskou na rameni pak pózoval po konci zápasu před bannerem svého sponzora Quatar Airways, letecké společnosti země, kde jsou homosexuálové trestáni „jen“ vězením.

O pokrytectví a laciné statečnosti tam, kde to nic nestojí, píše v komentáři pro Frankfurter Allgemeine německá spisovatelka a novinářka Ronya Othmann: „Je tu znovu měsíc hrdosti. Takže je čas pro mnoho firem pro Rainbow-Washing. Loga BMW, VW, Lenovo a Ko září v duhových barvách - ale samozřejmě pouze v zemích jako Německo, USA nebo Švýcarsko. Trochu sektu, trochu lesku a viditelnosti, tak queer, aniž by to zabolelo: společnosti chtějí vydělat peníze. V Německu by byl tento Pride marketing před 30 lety nemyslitelný: Homosexualita byla ve Spolkové republice Německo trestným činem až do roku 1969 (dokonce později než u nás, pozn. editora) a paragraf 175 byl zcela vymazán až v roce 1994.

LGBT lidé vždy existovali všude. Vypovídají o tom staré arabské homoerotické milostné básně nebo poezie řecké básnířky Sapfó. Homosexualita je globální nadčasový fenomén. Totéž bohužel platí pro homofobii. Při výčtu mnoha No-Go zón pro homosexuály přeběhne jednomu po zádech mráz: V 69 zemích světa je homosexualita trestným činem, v Íránu, Jemenu a Saúdské Arábii dokonce trestaná smrtí. Jedni trestají bičováním, jiní věší na stavební jeřáby a kamenují. A i když je někde homosexualita legální, nemusí to nutně znamenat společenské přijetí. Homofobie existuje ve všech anti-moderních ideologiích: mezi homofoby patří nacisté, turečtí Šedí vlci, evangelikálové i islamisté.

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 55% Nemá 37% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 7418 lidí

Jen si vzpomeňte na to, jak bojovníci islámského státu (ISIL) shazoval homosexuály ze střech. Nebo islamistický útok na noční klub Pulse v Orlandu, na který často navštěvují LGBT lidé, nebo útok v roce 2020 v Drážďanech, kdy 21letý stoupenec ISIL zaútočil nožem na homosexuální pár a jednoho z mužů zabil. Islamisté ospravedlňují svou homofobii Koránem a hadísami. Fantazírují o homosexualitě jako o západním vynálezu a doporučují konverzní terapii nebo dokonce zabíjení. Šíitský vůdce duchovních a milicí Muqtada Sadr z Iráku dokonce řekl, že za coronu mohou homosexuálové. Stejně tak Ali Erbas, šéf vysokého tureckého náboženského úřadu Diyanet. Homosexualita je neislámská, haram. Erdogan se samozřejmě postavil za Erbase, který byl obviněn z podněcování k nenávisti, a odpověděl protioznámením za „porušování náboženských citů“. Ditib mešity v Německu patří také Diyanetu. To znamená: platí pro ně také to, co Ali Erbas hlásá za Diyanet. Diyanet financuje Ditib, vysílá imámy a má se dokonce podílet na náboženské výuce ve školách v Severním Porýní-Falcku.

Homonenávist není v Ditibu ojedinělým případem. Až donedávna byly knihy homofoba Şimşirgila dostupné v jejich online obchodě. Jeho veřejná vystoupení byla zrušena pouze kvůli tlaku veřejnosti. Komunita mešit přátelských k LGBT, jako jsou pařížská společenství, založená homosexuálním imámem Ludovicem-Mohamedem Zahedem, nebo komunita Seyran Ateş v Berlíně, ukazují, že je možné i jiné chápání islámu. Německo by mělo být při výběru svých partnerů pro dialog opatrnější. Islám a homosexualita se vzájemně nevylučují, ale homofobie a svobodný a demokratický základní řád ano.

V březnu oznámilo spolkové ministerstvo zahraničí, že udělá více pro prosazování práv LGBT lidí v zahraniční a rozvojové politice. Bylo by logické také zlepšit situaci LGBT uprchlíků. V ubytovnách jsou často vystaveni hrozbám a násilí. Na mnoha místech chybí ochrana. Azylový proces je často náročný, protože musí být prokázána sexuální orientace. Jak to funguje? Fotky, na kterých máte sex? Azyl byl také z tohoto důvodu několika uprchlíkům odepřen. Důvod: předchozí tresty za homosexuální aktivity v zemi původu.

Je to vždy společnost, která toleruje a podporuje nepřátelství vůči „queer“ lidem. I v Německu hrozí LGBT lidem nucené sňatky, násilí ve jménu cti a vyloučení. Můžete se setkat s Yusufem z Neuköllnu, Marií z arcikatolické vesnice v Horním Bavorsku nebo Ciwanem z rodiny Jezídů v Brémách. LGBT lidé jsou závislí na většinové společnosti a je třeba dělat víc než jen vyvěsit duhové vlajky. Práva LGBT nejsou zvláštními zájmy bizarní menšiny, ale všeobecnými lidskými právy. Ale změna je možná, v Německu i na Středním východě. Před třemi lety jsem byla v porotě filmového festivalu v Duhoku v autonomní oblasti Kurdistán. Byli pozváni zástupci médií, kultury a funkcionáři vládních stran. Sál byl plný. V úvodním filmu jeden z protagonistů řekl: „Jsem gay. Proč si myslíte, že jsem před deseti lety utekl z Kurdistánu? “Homosexualita je také v kurdské společnosti tabu. Po vyslovení této věty na chvíli zavládlo ticho, ale pak obecenstvo začalo tleskat. Něco se změní, protože musí. Tak šťastnou hrdost!“ Tolik Ronya Othmann.

Summit EU, který právě probíhá, má také velké starosti o právní stát v Maďarsku, ale zároveň chce „nasypat“ 3,5 miliardy eur Turecku „na uprchlíky“, aniž by přezkoumal lidskoprávní podmínky v zemi, jak žádá rakouský kancléř Sebastian Kurz. Zlé jazyky praví, že vedení EU, tedy Ursula von de Leyenová a Charles Michel, Viktoru Orbánovi a polskému premiérovi Tadeuszi Morawieckému při úvodním tradičním uvítání ani ruce nepodali. Nejvyšší čas, aby Orbán pozval oba do Budapešti a Uršulu nechal sedět na gauči jako Erdogan, kterému oba ruce div nelíbají. Všechny invektivy na adresu Maďarska jako obvykle přebil holandský premiér Mark Rutte, který se tradičně na všechny z Východu dívá jako na vši. Dnes řekl Orbánovi: „Podle mého názoru nemáte v Evropské unii co dělat.“ . V Maďarsku mají za necelý tok parlamentní volby. Pokud se Bude Brusel do Orbána tímto způsobem stále „navážet“, FIDESZ zřejmě vyhraje ústavní většinou. Před volbami do europarlamentu bruselské orgány zahájily proti Maďarsku řízení pro údajné porušování právního státu. Řízení zablokoval vetem polský premiér. FIDESZ však za šťouchance z Bruselu získal ve volbách většinu mandátů.

Psali jsme: Ivan David: Kterak Turecko nejen v Evropě vládnout bude… Ivan David: Švýcaři v referendu vetovali klimatický zákon proti CO2 Ivan David: Pravda o klecích Ivan David: V Německu byl odsouzen první bankéř v cause „lehkých topných akcií“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.